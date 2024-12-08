  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016
10

Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016

Нани завершил карьеру в 38 лет.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии объявил о своем решении в соцсетях, опубликовав видеообращение.

«Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был потрясающий путь, и я хочу поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал в трудные моменты моей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний.

Пришло время начать с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи! Спасибо», – написал Нани в твиттере.

В течение карьеры Нани выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», Адана Демирспор» и «Эштрелу».

В составе «МЮ» португалец 4 раза выиграл АПЛ и победил в Лиге чемпионов в 2008-м.

За сборную Португалии полузащитник провел 112 матчей и выиграл с командой Евро-2016.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Нани
logoНани
logoСборная Португалии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
Эштрела
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЕвро-2024
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мусаев о 1-м месте «Краснодара» перед перерывом: «Это важно, было тяжелое начало, нас уже все списали. Есть большое удовлетворение от работы»
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
11713 минут назадLive
Мареска о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Кукурелья сказал, что хотел добавить эмоций в игру. Если серьезно, то в целом «Челси» заслужил победу»
1124 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграет с «Севильей», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» победил «Вильярреал»
10326 минут назад
Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»
2333 минуты назад
Баринов о 0:0: «Локомотив» контролировал игру, «Краснодар» ничем не удивил. По моментам мы были ближе к победе»
1237 минут назад
Ташуев об 1:0 с «Оренбургом»: «Сказал игрокам, что победа «Ахмата» – заслуга помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка. Это не шутка. Помолился. Значит, помогло»
645 минут назад
«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4
1250 минут назад
Постекоглу о 3:4 с «Челси»: «Болезненное поражение. «Тоттенхэм» терял концентрацию. Нужно донести до футболистов, что нас сложно остановить, когда играем в свой футбол»
1454 минуты назад
«Ливерпуль» мечтает о новом кубке ЛЧ. Ваша помощь будет кстати
59 минут назадСпецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Лацио». Хвича и Лукаку в старте. Онлайн-трансляция
1213 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» играет на выезде с «Сент-Этьеном», «Ланс» победил «Монпелье»
1014 минут назадLive
13 очков Тюкавина – лучший результат 18-го тура РПЛ. Жиров набрал 12 очков, Маркиньос и Йочич – по 10
14 минут назадФэнтези
Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» и неназначение пенальти в ворота «Локо»: «Все очевидно с офсайдом и фолом до игры рукой»
115 минут назад
Тренер «Краснодара» Оленин о 0:0 с «Локомотивом»: «Содержательного футбола не получилось, много единоборств. У нас было больше моментов, на мой взгляд»
127 минут назад
Палмер о пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»: «Показалось, что вратарь готов прыгнуть, и я его перекинул. «Челси» знал, что должен победить после ничьих «Арсенала» и «Сити»
1042 минуты назад
«Атлетико» – «Севилья». Гризманн и Альварес играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
154 минуты назад
«Краснодар» не побеждает 5 матчей подряд. У «Локо» 4 игры без побед
1059 минут назад
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли 4:3, «Фрайбург» и «Хоффенхайм» поделили очки
12сегодня, 18:25
У «Ахмата» первая победа за 7 матчей. Сегодня обыграли «Оренбург» дома – 1:0
7сегодня, 17:53