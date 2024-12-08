Нани завершил карьеру в 38 лет. С «МЮ» вингер выиграл ЛЧ и 4 титула АПЛ, с Португалией – Евро-2016
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии объявил о своем решении в соцсетях, опубликовав видеообращение.
«Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был потрясающий путь, и я хочу поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал в трудные моменты моей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний.
Пришло время начать с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи! Спасибо», – написал Нани в твиттере.
В течение карьеры Нани выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», Адана Демирспор» и «Эштрелу».
В составе «МЮ» португалец 4 раза выиграл АПЛ и победил в Лиге чемпионов в 2008-м.
За сборную Португалии полузащитник провел 112 матчей и выиграл с командой Евро-2016.
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