Тюкавин впервые в карьере сделал 3 результативных действия в матче РПЛ. У него 2+1 против «Химок», это был его 121-й матч в лиге

Константин Тюкавин впервые в карьере сделал 3 результативных действия в игре РПЛ.

Против «Химок» в игре Мир РПЛ Тюкавин сделал дубль и отдал голевую передачу. Это был его 121-й матч в чемпионате России.

Последний игрок «Динамо» с 3+ результативными действиями в матче РПЛ – Арсен Захарян в октябре 2021 года (3 ассиста против «Химок»).