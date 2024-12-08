Тюкавин впервые в карьере сделал 3 результативных действия в матче РПЛ. У него 2+1 против «Химок», это был его 121-й матч в лиге
Константин Тюкавин впервые в карьере сделал 3 результативных действия в игре РПЛ.
Против «Химок» в игре Мир РПЛ Тюкавин сделал дубль и отдал голевую передачу. Это был его 121-й матч в чемпионате России.
Последний игрок «Динамо» с 3+ результативными действиями в матче РПЛ – Арсен Захарян в октябре 2021 года (3 ассиста против «Химок»).
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