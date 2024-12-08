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Ферстаппен врезался в Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби и получил 10-секундный штраф

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его соперник из «Макларена» Оскар Пиастри дошли до контакта на старте Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен стартовал третьим и пытался опередить Пиастри.

Макс откатился на 11-ю строчку, Пиастри – на последнюю. Нидерландца наказали десятисекундным штрафом. Позже Оскар также получил дополнительные десять секунд за инцидент с Франко Колапинто из «Уильямса».

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Решающая битва «Макларена» и «Феррари» за чемпионский титул

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoУильямс
logoФранко Колапинто
logoФИА
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