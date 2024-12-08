У Палмера 38 (25+13) очков по «гол+пас» в 2024 году. Хавбек побил рекорд «Челси», установленный Хасселбайнком в 2001-м
Коул Палмер установил рекорд «Челси» по «гол+пас» в АПЛ за календарный год.
Полузащитник «Челси» сделал дубль с пенальти на 61-й и 84-й минутах матча с «Тоттенхэмом» в 15-м туре АПЛ.
С начала 2024 года Палмер набрал 38 голевых действий в матчах АПЛ – на его счету 25 голов и 13 голевых передач. Он побил рекорд «Челси», установленный Джимми Флойдом Хасселбайнком в 2001 году – нападающий тогда набрал 36 баллов по «гол+пас».
В сезоне-2024/25 Палмер отметился 11 голами и 6 голевыми передачами – он занимает 2-е место в лиге по «гол+пас», уступая лишь Мохамеду Салаху. Подробную статистику 22-летнего англичанина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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