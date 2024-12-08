У Палмера 38 (25+13) очков по «гол+пас» в 2024 году. Хавбек побил рекорд «Челси», установленный Хасселбайнком в 2001-м

Коул Палмер установил рекорд «Челси» по «гол+пас» в АПЛ за календарный год.

Полузащитник «Челси» сделал дубль с пенальти на 61-й и 84-й минутах матча с «Тоттенхэмом » в 15-м туре АПЛ.

С начала 2024 года Палмер набрал 38 голевых действий в матчах АПЛ – на его счету 25 голов и 13 голевых передач. Он побил рекорд «Челси », установленный Джимми Флойдом Хасселбайнком в 2001 году – нападающий тогда набрал 36 баллов по «гол+пас».

В сезоне-2024/25 Палмер отметился 11 голами и 6 голевыми передачами – он занимает 2-е место в лиге по «гол+пас», уступая лишь Мохамеду Салаху. Подробную статистику 22-летнего англичанина можно найти здесь .