«Учиться в российской школе труднее, чем в американской. Там не учат мировую историю, географию, литература почти отсутствует». Игрок академии «Рубина» Зильберман о США

Воспитанник «Рубина» сравнил школьное образование в России и США.

«Показывал свои школьные задачи сверстникам из «Рубина» — они говорят, что уже проходят вещи сложнее. Мама подтверждала: учиться в российской школе заметно труднее.

В американской не учат мировую историю, географию, литература почти отсутствует. Уроки музыки есть только там, где у школы есть на это деньги и желание», – заявил родившийся в Нью-Йорке 16-летний полузащитник академии «Рубина» Даниэль Зильберман.