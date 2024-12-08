«Учиться в российской школе труднее, чем в американской. Там не учат мировую историю, географию, литература почти отсутствует». Игрок академии «Рубина» Зильберман о США
Воспитанник «Рубина» сравнил школьное образование в России и США.
«Показывал свои школьные задачи сверстникам из «Рубина» — они говорят, что уже проходят вещи сложнее. Мама подтверждала: учиться в российской школе заметно труднее.
В американской не учат мировую историю, географию, литература почти отсутствует. Уроки музыки есть только там, где у школы есть на это деньги и желание», – заявил родившийся в Нью-Йорке 16-летний полузащитник академии «Рубина» Даниэль Зильберман.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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