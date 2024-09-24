Винисиус получит «Золотой мяч», Родри выбыл до конца сезона, УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи на Евро, СКА подписал Деанджело и снова победил, ФИФА не отстранит Израиль, операция тер Стегена и другие новости

1. Винисиус станет обладателем «Золотого мяча» , пишет Marca, вингер «Реала» уже знает об этом. Церемония вручения награды пройдет 28 октября, а Nike сделала золотые бутсы для бразильца.

2. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов», пишет ESPN. As указывает , что будут дополнительные тесты, но тоже пишет про подозрение о травме крестообразной связки.

3. В УЕФА признали , что Германия должна была получить пенальти за руку Марка Кукурельи на Евро: «В большинстве случаев надо давать пенальти за контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам».

4. КХЛ. СКА победил «Авангард», одержав 4-ю победу подряд, «Металлург» обыграл «Салават», впервые за 8 матчей победив в основное время , «Спартак» был сильнее «Трактора», «Локомотив» выиграл у «Северстали».

5. Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген перенес операцию на колене. Он пропустит остаток сезона – ожидается, что восстановление займет около 8 месяцев.

6. Американский защитник Энтони Деанджело подписал контракт со СКА на год. Кстати, СКА на этом фоне снизил зарплату Никишину. Защитник объяснил, что сможет заработать больше за счет бонусов .

7. ФИФА не отстранит Израиль от футбольных турниров, несмотря на требование Палестины, пишут местные СМИ.

8. Для строительства школы Алины Загитовой снесут футбольный стадион «Водник» в Казани. Минспорт Татарстана пояснил , что это заброшенная арена.

9. Эрлинга Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу после гола «Сити» «Арсеналу» на 98-й. ВАР просматривал эпизод.

10. КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином». «Спартак» ждут санкции за «оскорбления в адрес «Зенита» на матче с «Крыльями» в Кубке, когда фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

11. Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор.

12. «Ахмат» на 96-й минуте упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1). Грозненцы – единственная команда, еще не выигрывавшая в этом сезоне Мир РПЛ, хотя прошло уже 9 туров.

13. Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА. После выступления Шевченко предложение не приняли, сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

14. Рафаэль Надаль включен в состав сборной Испании на плей-офф Кубка Дэвиса.

15. Выставочные матчи НХЛ. «Калгари» дважды обыграл «Эдмонтон» (6:1 и 6:3), за «Флэймс» забили российские защитники – Даниил Мироманов (1+1 при полезности «+3» ) и Ян Кузнецов. «Филадельфия» без Мичкова и Федотова была разгромлена «Монреалем» (0:5). Все результаты – здесь .

16. Всероссийская федерация легкой атлетики потратила 87 млн на зарплаты функционерам в 2023-м, Федерация фигурного катания – 73 млн.

17. «Динамо» сравнило «Спартак» со свиньей , а себя – с дрессировщиком в тиктоке после ничьей в дерби.

18. Экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов заявил , что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков страдает лудоманией. Отец футболиста опроверг это сообщение

19. Из «Хельсинки Холла» украли алкоголь, мебель и игровой свитер. Неизвестные проникли на арену Тимченко и Ротенберга через крышу

Цитаты дня.

«Может, Винисиус и отличный игрок, но как человек – кусок дерьма , всегда жалуется судье». Экс-президент «Валенсии» Роч о вингере «Реала»

Зарема о «Спартаке»: «Плюшевые мимимишки, а не гладиаторы. Удобненькие, бесхарактерные . Уже половина талантливых русских превращается в балласт»

Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию »

Ротенберг на вопрос, как СКА впишет Деанджело в потолок зарплат: «Это мнение из-за бугра или вы читаете советские газеты? У нас все в рамках регламента»

«####### от меня, ###### клоун» . Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча

Депутат Свищев о Глушенкове: «Задача РФС – контроль и мотивация. Если игрок с паспортом РФ не мечтает попасть в сборную, то ему в российском футболе делать нечего »

«Я называю «Реал» иммигрантским . Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»

Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»