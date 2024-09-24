Винисиус получит «Золотой мяч», Родри выбыл до конца сезона, УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи на Евро, СКА подписал Деанджело и снова победил, ФИФА не отстранит Израиль, операция тер Стегена и другие новости
1. Винисиус станет обладателем «Золотого мяча», пишет Marca, вингер «Реала» уже знает об этом. Церемония вручения награды пройдет 28 октября, а Nike сделала золотые бутсы для бразильца.
2. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов», пишет ESPN. As указывает, что будут дополнительные тесты, но тоже пишет про подозрение о травме крестообразной связки.
3. В УЕФА признали, что Германия должна была получить пенальти за руку Марка Кукурельи на Евро: «В большинстве случаев надо давать пенальти за контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам».
4. КХЛ. СКА победил «Авангард», одержав 4-ю победу подряд, «Металлург» обыграл «Салават», впервые за 8 матчей победив в основное время, «Спартак» был сильнее «Трактора», «Локомотив» выиграл у «Северстали».
5. Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген перенес операцию на колене. Он пропустит остаток сезона – ожидается, что восстановление займет около 8 месяцев.
6. Американский защитник Энтони Деанджело подписал контракт со СКА на год. Кстати, СКА на этом фоне снизил зарплату Никишину. Защитник объяснил, что сможет заработать больше за счет бонусов.
7. ФИФА не отстранит Израиль от футбольных турниров, несмотря на требование Палестины, пишут местные СМИ.
8. Для строительства школы Алины Загитовой снесут футбольный стадион «Водник» в Казани. Минспорт Татарстана пояснил, что это заброшенная арена.
9. Эрлинга Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу после гола «Сити» «Арсеналу» на 98-й. ВАР просматривал эпизод.
10. КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином». «Спартак» ждут санкции за «оскорбления в адрес «Зенита» на матче с «Крыльями» в Кубке, когда фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
11. Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор.
12. «Ахмат» на 96-й минуте упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1). Грозненцы – единственная команда, еще не выигрывавшая в этом сезоне Мир РПЛ, хотя прошло уже 9 туров.
13. Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА. После выступления Шевченко предложение не приняли, сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.
14. Рафаэль Надаль включен в состав сборной Испании на плей-офф Кубка Дэвиса.
15. Выставочные матчи НХЛ. «Калгари» дважды обыграл «Эдмонтон» (6:1 и 6:3), за «Флэймс» забили российские защитники – Даниил Мироманов (1+1 при полезности «+3») и Ян Кузнецов. «Филадельфия» без Мичкова и Федотова была разгромлена «Монреалем» (0:5). Все результаты – здесь.
16. Всероссийская федерация легкой атлетики потратила 87 млн на зарплаты функционерам в 2023-м, Федерация фигурного катания – 73 млн.
17. «Динамо» сравнило «Спартак» со свиньей, а себя – с дрессировщиком в тиктоке после ничьей в дерби.
18. Экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов заявил, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков страдает лудоманией. Отец футболиста опроверг это сообщение
19. Из «Хельсинки Холла» украли алкоголь, мебель и игровой свитер. Неизвестные проникли на арену Тимченко и Ротенберга через крышу
Цитаты дня.
«Может, Винисиус и отличный игрок, но как человек – кусок дерьма, всегда жалуется судье». Экс-президент «Валенсии» Роч о вингере «Реала»
Зарема о «Спартаке»: «Плюшевые мимимишки, а не гладиаторы. Удобненькие, бесхарактерные. Уже половина талантливых русских превращается в балласт»
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
Ротенберг на вопрос, как СКА впишет Деанджело в потолок зарплат: «Это мнение из-за бугра или вы читаете советские газеты? У нас все в рамках регламента»
«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча
Депутат Свищев о Глушенкове: «Задача РФС – контроль и мотивация. Если игрок с паспортом РФ не мечтает попасть в сборную, то ему в российском футболе делать нечего»
«Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»
Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»
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