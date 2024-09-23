Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Даллас» против «Колорадо», «Эдмонтон» и «Калгари» проведут два матча в одно время
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
Предсезонные матчи НХЛ
«Коламбус» – «Баффало» – 00:00
«Филадельфия» – «Монреаль» – 02:00
«Калгари» – «Эдмонтон» – 04:00
«Эдмонтон» – «Калгари» – 04:00
«Даллас» – «Колорадо» – 04:00
«Лос-Анджелес» – «Юта» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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