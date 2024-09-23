Надаль включен в состав сборной Испании на плей-офф Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса публикует составы сборных, которые сыграют в финальной части турнира.
Плей-офф пройдет 19-24 ноября в Малаге.
В заявку хозяев включены Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Каррено-Буста и Марсель Гранольерс.
Надаль не выступал после Олимпиады в Париже.
Опубликовала: Любовь Энина
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