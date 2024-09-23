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Надаль включен в состав сборной Испании на плей-офф Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса публикует составы сборных, которые сыграют в финальной части турнира.

Плей-офф пройдет 19-24 ноября в Малаге.

В заявку хозяев включены Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Каррено-Буста и Марсель Гранольерс.

Надаль не выступал после Олимпиады в Париже.

Опубликовала: Любовь Энина
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoATP
ITF
logoМарсель Гранольерс
logoРоберто Баутиста-Агут
logoПабло Каррено-Буста
logoКарлос Алькарас
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