Надаль включен в состав сборной Испании на плей-офф Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса публикует составы сборных, которые сыграют в финальной части турнира.

Плей-офф пройдет 19-24 ноября в Малаге.

В заявку хозяев включены Рафаэль Надаль , Карлос Алькарас , Роберто Баутиста-Агут , Пабло Каррено-Буста и Марсель Гранольерс .

Надаль не выступал после Олимпиады в Париже.