Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу после гола «Сити» «Арсеналу» на 98-й. ВАР просматривал эпизод

Эрлинга Холанда не накажут за бросок мяча в голову Габриэлу в игре с «Арсеналом».

Напомним, «Манчестер Сити » сравнял счет на 98-й минуте матча с «канонирами» (2:2) в 5-м туре АПЛ . После удара Джона Стоунза мяч рикошетом влетел в сетку. В этот момент Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок защитнику «Арсенала » Габриэлу , стоявшему спиной к норвежцу.

Как сообщает репортер Daily Mail Джек Гохан, ВАР рассмотрел данный эпизод по ходу игры и посчитал, что никаких действий от судей не требуется. В связи с этим нападающего «Сити» не накажут и после матча.