У Мироманова 1+1 в игре против «Эдмонтона». Защитник «Калгари» завершил выставочный матч с «+3»
Даниил Мироманов набрал 1+1 в выставочном матче с «Эдмонтоном».
Защитник принял участие в одном из двух сегодняшних выставочных матчей между «Калгари» и «Эдмонтоном» (6:1).
27-летний россиянин отметился голом и результативной передачей, завершив встречу с полезностью «+3».
Мироманов стал игроком «Флэймс» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Вегаса». С его статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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