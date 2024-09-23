Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»
Введение штрафов за низкую посещаемость допустил президент Премьер-лиги Александр Алаев, комментируя информацию о том, что матч 9-го тура «Химки» – «Оренбург» (0:0) посетил 291 зритель: «Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно».
– Людей не обманешь, они смотрят то, что им интересно. Вряд ли на матче «Спартак» – «Динамо» когда-нибудь будет 300 человек.
– Насколько сильно влияет Fan ID?
– Люди зарегистрированы на «Госуслугах», камеры по распознаванию лиц – мы все в лютой цифровизации. При чем здесь Fan ID?
Люди протестуют против XXI века, получается? Уже надо спокойно зарегистрироваться и идти на стадион. Ты все равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик.
– Александр Алаев сказал, что такие матчи не нужны, он допустил появление штрафов за низкое количество зрителей. Может быть такое?
– Мы же не можем, как унтер-офицерская вдова, высечь сами себя. У нас уровень футбола такой.
У нас есть топ-команды, которые издревле приковывают внимание: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, последние десять лет – «Зенит». Против любой из московских команд это всегда супер интересно. «Локомотив», который раньше был «пятым колесом», как говорили, а сейчас превратился в самостоятельный, самодостаточный клуб и одного из лидеров российского футбола.
Остальным надо просто стремиться. Но мы так развивать футбол не сможем. Есть ведь не только Москва и Санкт-Петербург, но и Подмосковье.
Понятно, что команда до конца родной не стала в силу ряда причин. Тут тоже надо подумать: а где химчане? Где жители Сходни? Я сразу говорил, как житель Сходни, что не будет «Химкам» удачи, если сходненская общественность отвернется. А сходненская общественность ни разу не повернулась к команде. Если бы 10 процентов пришли от жителей Сходни, то это уже было бы 3 000 на трибунах, а так – 300 человек, – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
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