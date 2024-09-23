Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»

Дмитрий Губерниев высказался о Fan ID и посещаемости игр Мир РПЛ.

Введение штрафов за низкую посещаемость допустил президент Премьер-лиги Александр Алаев, комментируя информацию о том, что матч 9-го тура «Химки » – «Оренбург » (0:0) посетил 291 зритель : «Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно».

– Людей не обманешь, они смотрят то, что им интересно. Вряд ли на матче «Спартак» – «Динамо » когда-нибудь будет 300 человек.

– Насколько сильно влияет Fan ID?

– Люди зарегистрированы на «Госуслугах», камеры по распознаванию лиц – мы все в лютой цифровизации. При чем здесь Fan ID?

Люди протестуют против XXI века, получается? Уже надо спокойно зарегистрироваться и идти на стадион. Ты все равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик.

– Александр Алаев сказал, что такие матчи не нужны, он допустил появление штрафов за низкое количество зрителей. Может быть такое?

– Мы же не можем, как унтер-офицерская вдова, высечь сами себя. У нас уровень футбола такой.

У нас есть топ-команды, которые издревле приковывают внимание: «Спартак », «Динамо», ЦСКА , последние десять лет – «Зенит ». Против любой из московских команд это всегда супер интересно. «Локомотив », который раньше был «пятым колесом», как говорили, а сейчас превратился в самостоятельный, самодостаточный клуб и одного из лидеров российского футбола.

Остальным надо просто стремиться. Но мы так развивать футбол не сможем. Есть ведь не только Москва и Санкт-Петербург, но и Подмосковье.

Понятно, что команда до конца родной не стала в силу ряда причин. Тут тоже надо подумать: а где химчане? Где жители Сходни? Я сразу говорил, как житель Сходни, что не будет «Химкам» удачи, если сходненская общественность отвернется. А сходненская общественность ни разу не повернулась к команде. Если бы 10 процентов пришли от жителей Сходни, то это уже было бы 3 000 на трибунах, а так – 300 человек, – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

Цифра дня. 291 зритель в Химках – почти антирекорд РПЛ!