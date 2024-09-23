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  • Судейский комитет УЕФА признал, что Германия должна была получить пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024. В отчете указали на ошибки Тэйлора и ВАР (Relevo)
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Судейский комитет УЕФА признал, что Германия должна была получить пенальти за руку Кукурельи в матче Евро-2024. В отчете указали на ошибки Тэйлора и ВАР (Relevo)

Судья ошибочно не дал пенальти за игру рукой Марка Кукурельи на Евро-2024.

Об этом сообщил судейский комитет УЕФА.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Как сообщает Relevo, ситуация была разобрана в последнем отчете организации, которая анализирует европейские матчи с целью стандартизации критериев. Согласно отчету, ошибку допустил как Тэйлор, так и Стюарт Эттуэлл, отвечавший за ВАР в этом матче. При этом Кукурелья не должен был получить желтую карточку.

«В соответствии с последними рекомендациями УЕФА, контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев следует назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или соприкасается с ним.

В данном случае защитник [Кукурелья] останавливает удар по воротам рукой, которая не находится близко к телу, расширяя его площадь, поэтому следовало назначить пенальти. Никаких дисциплинарных мер не требуется», – говорится в документе.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoСборная Германии по футболу
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Стюарт Эттуэлл
Энтони Тэйлор
видеоповторы
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