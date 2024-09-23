Отец Глушенкова о словах экс-агента Лунева о лудомании у сына: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»

Отец Максима Глушенкова прокомментировал информацию о проблемах сына.

Александр Глушенков высказался о том, что у его сына якобы есть зависимость от азартных игр.

Ранее спортивный юрист и экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что полузащитник «Зенита» страдает лудоманией.

«Могу привет передать тем людям, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание! Видимо, с головой беда!» – цитирует Александра Глушенкова «ВсеПроСпорт».

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