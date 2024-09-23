Отец Глушенкова о словах экс-агента Лунева о лудомании у сына: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»
Отец Максима Глушенкова прокомментировал информацию о проблемах сына.
Александр Глушенков высказался о том, что у его сына якобы есть зависимость от азартных игр.
Ранее спортивный юрист и экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что полузащитник «Зенита» страдает лудоманией.
«Могу привет передать тем людям, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание! Видимо, с головой беда!» – цитирует Александра Глушенкова «ВсеПроСпорт».
Голы «Арсенала» в ворота «Ман Сити» – неожиданность в АПЛ. Прошла даже вероятность в 0,4%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости