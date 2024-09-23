Деанджело подписал контракт со СКА на год
Энтони Деанджело подписал контракт со СКА на год.
В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 31 матч за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 9 играх.
В общей сложности на счету американца 371 матч в НХЛ и 210 (48+162) баллов за результативность.
«Я подписал контракт на один год со СКА. Очень счастлив быть здесь. Первое впечатление – мне все нравится.
Есть знакомые ребята в команде. С радостью посмотрю вечером матч СКА – «Авангард», – сказал Энтони Деанджело в интервью «Матч ТВ».
Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг выложил в соцсетях отрывок из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».
СКА берет американца из НХЛ: он дрался с русским вратарем и нападал на судей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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