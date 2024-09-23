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  • Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
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Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»

Валерий Карпин высказался о составе сборной России на октябрьский сбор.

Главный тренер национальной команды включил в расширенную заявку 42 игрока.

– Алексей Миранчук забивает команде Лионеля Месси, Далер Кузяев отличился в игре с «Монако», Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ, Федор Чалов забил первый гол за ПАОК, Александр Головин в составе «Монако» обыграл «Барселону». Успеваете следить за всеми сборниками?

– Да, конечно, тренерский штаб следит за всеми нашими легионерами. Ждем еще, когда восстановится Арсен Захарян и Антон Миранчук наберет форму в новой команде. 

– В расширенном списке 42 футболиста. Зачем так много?

– По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди еще два тура Мир РПЛ и матчи Фонбет Кубка России. Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава.

– Сколько игроков останется в окончательном списке?

– Думаю, примерно 23 полевых игрока и три вратаря.

– Недавно Максим Глушенков сказал, что лучше тренироваться с легионерами «Зенита», чем ехать в сборную России. Почему слова Глушенкова не повлияли на ваше решение его вызвать?

– Наоборот. Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию. 

– В расширенном списке пять центральных нападающих. Сколько останется в окончательном? 

– Наверное, три.

– Насколько велики шансы Германа Онугхи попасть в число этих трех?

– Шансы такие же, как у всех.

– В число кандидатов в сборную вернулся Федор Чалов.

– Да. Он начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму.

– Алексей Миранчук забил уже два мяча в МЛС. Один из них в ворота «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Как проходит адаптация Алексея?

– Я пока видел только его голы, но лично с ним еще не общался, – сказал главный тренер сборной России.

 Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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