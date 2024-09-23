КДК накажет «Спартак» за «оскорбления в адрес «Зенита» на матче с «Крыльями» в Кубке. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола»

КДК накажет «Спартак» за оскорбительную кричалку фанатов о «Зените».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке предстоящего заседания по итогам 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Рассмотрим бросание посторонних предметов на поле болельщиками махачкалинского «Динамо » в матче против московского «Динамо».

В матче «Пари НН» зафиксировано неподобающее поведение команды – пять предупреждений и одно удаление. На 74-й минуте также было появление посторонних лиц на футбольном поле матча с «Ахматом ».

По матчу «Спартак» – «Крылья Советов » рассмотрим скандирование болельщиками красно-белых оскорбительных выражений в адрес «Зенита », а также ненормативной лексики.

«Химки» – «Локомотив »: нарушение регламента проведения Кубка России в части обеспечения безопасности. 27 сотрудников контрольно-распорядительной службы не имели соответствующих удостоверений. Два сотрудника, которые находились в качестве стюардов, были несовершеннолетними. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Фанаты «Химок» скандировали ненормативную лексику.

Что касается матча ЦСКА и «Краснодара», то болельщики армейцев скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Спартак», – сказал Григорьянц.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на игре с «Крыльями» в Кубке.

КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»