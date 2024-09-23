КДК накажет «Спартак» за «оскорбления в адрес «Зенита» на матче с «Крыльями» в Кубке. Фанаты скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке предстоящего заседания по итогам 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Рассмотрим бросание посторонних предметов на поле болельщиками махачкалинского «Динамо» в матче против московского «Динамо».
В матче «Пари НН» зафиксировано неподобающее поведение команды – пять предупреждений и одно удаление. На 74-й минуте также было появление посторонних лиц на футбольном поле матча с «Ахматом».
По матчу «Спартак» – «Крылья Советов» рассмотрим скандирование болельщиками красно-белых оскорбительных выражений в адрес «Зенита», а также ненормативной лексики.
«Химки» – «Локомотив»: нарушение регламента проведения Кубка России в части обеспечения безопасности. 27 сотрудников контрольно-распорядительной службы не имели соответствующих удостоверений. Два сотрудника, которые находились в качестве стюардов, были несовершеннолетними. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Фанаты «Химок» скандировали ненормативную лексику.
Что касается матча ЦСКА и «Краснодара», то болельщики армейцев скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Спартак», – сказал Григорьянц.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на игре с «Крыльями» в Кубке.
КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»
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