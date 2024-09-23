Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов» (ESPN)
Родри выбыл до конца сезона.
Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте.
По информации ESPN, у испанского футболиста выявлен разрыв крестообразной связки. Он пропустит остаток сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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