Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов» (ESPN)

Родри выбыл до конца сезона.

Полузащитник «Манчестер Сити » повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте.

По информации ESPN, у испанского футболиста выявлен разрыв крестообразной связки. Он пропустит остаток сезона.