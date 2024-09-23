ФИФА не отстранит Израиль, несмотря на требование Палестины (One)
Израиль не отстранят от международных соревнований.
Ранее соответствующий запрос в организацию направила Палестинская футбольная ассоциация.
По информации One, ФИФА после обсуждений этого вопроса решила не отстранять израильские клубы и сборные. Это решение будет окончательно утверждено на конференции ФИФА в начале октября.
Палестинская футбольная ассоциация просила ввести санкции в отношении Израиля еще в марте. ФИФА дважды откладывала решение – в июле и в августе.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: One
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