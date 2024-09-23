ФИФА не отстранит Израиль, несмотря на требование Палестины (One)

Израиль не отстранят от международных соревнований.

Ранее соответствующий запрос в организацию направила Палестинская футбольная ассоциация.

По информации One, ФИФА после обсуждений этого вопроса решила не отстранять израильские клубы и сборные. Это решение будет окончательно утверждено на конференции ФИФА в начале октября.

Палестинская футбольная ассоциация просила ввести санкции в отношении Израиля еще в марте . ФИФА дважды откладывала решение – в июле и в августе .

Генсек РФС о бане России: «Есть конфликт Израиля и Палестины. Должен быть единообразный подход, нельзя в одной ситуации вести себя так, а во второй – по-другому»