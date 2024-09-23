«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча
Эрлинг Холанд повздорил с Микелем Артетой и Габриэлом Жезусом после матча АПЛ.
Во вчерашнем матче 5-го тура «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2).
После игры Холанд подошел к Микелю Артете и сказал ему «быть скромнее», хлопнув главного тренера «Арсенала» по плечу. Габриэл Жезус, возмущенный поведением форварда «Манчестер Сити», начал спорить с Холандом, на что Эрлинг оскорбил бразильца.
– Зачем ты говоришь такое? – спросил Жезус.
– Говорю что? Я ни хрена не говорил, клоун, – ответил Холанд и толкнул бразильца.
– Не трогай меня.
– Ты о чем говоришь? ####### (отвали) от меня, ###### (гребаный) клоун, – сказал норвежец.
После этого в конфликт Холанда и Жезуса вмешался Джек Грилиш – он остановил стычку, встав между ними.
Холанд бросил мяч в затылок Габриэлу после гола «Сити» на 98-й
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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