«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча

Эрлинг Холанд повздорил с Микелем Артетой и Габриэлом Жезусом после матча АПЛ.

Во вчерашнем матче 5-го тура «Манчестер Сити» и «Арсенал » сыграли вничью (2:2).

После игры Холанд подошел к Микелю Артете и сказал ему «быть скромнее», хлопнув главного тренера «Арсенала» по плечу. Габриэл Жезус , возмущенный поведением форварда «Манчестер Сити », начал спорить с Холандом, на что Эрлинг оскорбил бразильца.

– Зачем ты говоришь такое? – спросил Жезус.

– Говорю что? Я ни хрена не говорил, клоун, – ответил Холанд и толкнул бразильца.

– Не трогай меня.

– Ты о чем говоришь? ####### (отвали) от меня, ###### (гребаный) клоун, – сказал норвежец.

После этого в конфликт Холанда и Жезуса вмешался Джек Грилиш – он остановил стычку, встав между ними.

Холанд бросил мяч в затылок Габриэлу после гола «Сити» на 98-й