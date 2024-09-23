Тер Стеген перенес операцию на колене. Вратарь «Барсы» пропустит около 8 месяцев

Марк-Андре тер Стеген перенес операцию в связи с серьезной травмой колена.

32-летний вратарь «Барселоны» и сборной Германии получил травму в конце 1-го тайма вчерашнего матча Ла Лиги с «Вильярреалом » (5:1), неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса. Его унесли с поля на носилках.

Клуб сообщил, что тер Стеген сегодня в Барселоне успешно перенес операцию, призванную устранить разрыв сухожилия (связки) надколенника правого колена. Сроки возвращения футболиста в строй не называются.

Ранее утверждалось , что восстановление Марка-Андре займет около 8 месяцев, голкипер «Барсы» может пропустить весь сезон-2024/25.

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