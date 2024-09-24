Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)

Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча».

Как сообщает Marca, бразилец уже знает, что 28 октября на церемонии в театре «Шатле» в Париже получит награду от France Football лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом » Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. В 49 матчах он сделал 13 ассистов, забил 26 голов, в том числе в финале ЛЧ и три мяча в финале Суперкубка против «Барселоны».

Nike через два дня после вручения «Золотого мяча» Винисиусу откроет магазин на главной улице Мадрида Гран-Виа. Для футболиста сборной Бразилии уже изготовлены золотые бутсы.

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