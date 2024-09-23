У «Металлурга» первая победа в основное время в сезоне – над «Салаватом». Команда Разина выиграла 3 матча из 8 в КХЛ
«Металлург» одержал первую победу в основное время в нынешнем сезоне КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Салават» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу подряд и третью в этом сезоне.
Ранее магнитогорский клуб обыграл СКА (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» (1:0 Б).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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