«Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»

Экс-президент «Валенсии» назвал «Реал» «иммигрантским».

– Замечали ли вы раньше такое количество словесных оскорблений и расизма, как сообщается сейчас?

– Раньше таких проблем не было, или я их не замечал. Ромарио был наполовину чернокожим, и у него не было никаких проблем.

Я называю «Мадрид » «Иммигрантским «Реалом». Там восемь чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль, – сказал Пако Роч.