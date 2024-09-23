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  • «Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»
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«Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»

Экс-президент «Валенсии» назвал «Реал» «иммигрантским».

– Замечали ли вы раньше такое количество словесных оскорблений и расизма, как сообщается сейчас?

– Раньше таких проблем не было, или я их не замечал. Ромарио был наполовину чернокожим, и у него не было никаких проблем. 

Я называю «Мадрид» «Иммигрантским «Реалом». Там восемь чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль, – сказал Пако Роч.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoРомарио
logoДаниэль Карвахаль
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