КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»
«Зенит накажут за кричалки фанатов про Александра Соболева на матче с «Рубином».
КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче Фонбет Кубка России 17 сентября (2:0).
– Перед началом матча болельщики «Зенита» использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков «Зенита», которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении.
Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева.
– Каких именно?
– По совокупности, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне на игре с «Рубином». Ранее они освистали Соболева и скандировали оскорбления в его адрес
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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