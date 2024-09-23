КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»

«Зенит накажут за кричалки фанатов про Александра Соболева на матче с «Рубином».

КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче Фонбет Кубка России 17 сентября (2:0). – Перед началом матча болельщики «Зенита» использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков «Зенита», которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении. Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева. – Каких именно? – По совокупности, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне на игре с «Рубином». Ранее они освистали Соболева и скандировали оскорбления в его адрес