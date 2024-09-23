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КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»

«Зенит накажут за кричалки фанатов про Александра Соболева на матче с «Рубином».

КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче Фонбет Кубка России 17 сентября (2:0).

– Перед началом матча болельщики «Зенита» использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков «Зенита», которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении.

Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева.

– Каких именно?

– По совокупности, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне на игре с «Рубином». Ранее они освистали Соболева и скандировали оскорбления в его адрес

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
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