«Может, Винисиус и отличный игрок, но как человек – кусок дерьма, всегда жалуется судье». Экс-президент «Валенсии» Роч о вингере «Реала»

Бывший президент «Валенсии» раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

Пако Роч вспомнил инцидент на «Месталье» в 2023 году. Тогда болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя вингера «Реала» «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут.

«Он перелез через ограждение на «Месталье» и сказал: «Ты назвал меня сукиным сыном». В тот день я был на «Месталье» со своим внуком и сыном. И я спросил внука: «Альфонсито, что они кричат?» Он ответил: «Они кричат, что он дурак». Я думал, они называли его обезьяной. Но нет. И я спросил своего 40-летнего сына Альфонсо, отца мальчика: «Что они кричат?» И такой же ответ. «Дурак».

Этот парень подошел, встал, начал жестикулировать и говорить: «Вы вылетите во второй дивизион». И ему отменили красную карточку, что это такое? Нам закрыли две или три трибуны, фанатов не пускали на две или три игры, а его простили за это.

Может, он и отличный игрок, каковым я его считаю, но он... Как человек он – кусок дерьма. Всегда жалуется судье. Я был в Южной Америке 20 или 30 раз, и со мной никогда ничего не случалось. Я приезжаю в Южную Америку со скромностью и общаюсь [с местными жителями] с любовью. Я не могу поехать туда и заявлять, что я конкистадор. Этот парень не может им быть. Кто он такой?» – сказал Роч.

«К Винисиусу пристают из-за его поступков, а не потому, что он чернокожий. Никого из других игроков «Реала» не трогают». Экс-президент «Валенсии» Роч о бразильце

«Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»