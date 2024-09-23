Ротенберг на вопрос, как СКА впишет Деанджело в потолок зарплат: «Это мнение из-за бугра или вы читаете советские газеты? У нас все в рамках регламента»
Роман Ротенберг рассказал, как СКА впишет Энтони Деанджело под потолок зарплат.
Сегодня армейцы подписали контракт с 28-летним американским защитником на год.
– Как СКА планирует справляться с тем, чтобы вписать Тони в потолок зарплат?
– Какие у вас сомнения? Вы читаете советские газеты или это мнение из-за бугра? У нас все в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу.
У нас огромные бонусы, как и в других клубах КХЛ. Тони получает официальную зарплату плюс бонусы. Здесь все просто.
Вы должны обосновать свой вопрос. Могу повторить, мы всегда работаем в рамках регламента КХЛ, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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