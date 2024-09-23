Из «Хельсинки Холла» украли алкоголь, мебель и игровой свитер. Неизвестные проникли на арену Тимченко и Ротенберга через крышу

Из «Хельсинки Холла» Романа Ротенберга украли алкоголь и игровой свитер.

Несколько дней назад неизвестные взломали крышу и попали внутрь спортивно-концертного комплекса, принадлежащего Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники, передает, что воры украли в основном небольшое имущество. Были похищены некоторые предметы мебели, алкоголь и ценный игровой свитер.

«Нам сообщили об украденном имуществе, это действительно различные предметы или товары, которые можно было быстро украсть», – заявил руководитель расследования в полиции Хельсинки Вилле Нисканен.

Из-за отключения электричества за неуплату, часть систем безопасности не работает , а правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит изъять арену в пользу государства.

Как Финляндия третий год отбирает у Ротенберга главный стадион страны – «Хельсинки Холл»