«Ахмат» – единственный клуб без побед в 9 турах РПЛ. Команда Ташуева сыграла 1:1 с «Крыльями», пропустив на 96-й
«Ахмат» не выиграл ни одного матча в этом сезоне Мир РПЛ.
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 9-м туре чемпионата России (1:1), пропустив гол на 6-й добавленной минуте. Он остается единственным клубом лиги, который не одержал ни одной победы в текущем сезоне.
Команда Сергея Ташуева занимает 15-е место в турнирной таблице, на ее счету теперь 9 очков. 28 сентября «Ахмат» сыграет с ЦСКА на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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