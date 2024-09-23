«Ахмат» – единственный клуб без побед в 9 турах РПЛ. Команда Ташуева сыграла 1:1 с «Крыльями», пропустив на 96-й

«Ахмат» не выиграл ни одного матча в этом сезоне Мир РПЛ.

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов » в 9-м туре чемпионата России (1:1), пропустив гол на 6-й добавленной минуте. Он остается единственным клубом лиги, который не одержал ни одной победы в текущем сезоне.

Команда Сергея Ташуева занимает 15-е место в турнирной таблице, на ее счету теперь 9 очков. 28 сентября «Ахмат » сыграет с ЦСКА на выезде.