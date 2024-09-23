«Динамо» сравнило «Спартак» со свиньей, а себя – с дрессировщиком в тиктоке после ничьей в дерби

«Динамо» выложило ролик с насмешкой над «Спартаком» после ничьей в Мир РПЛ.

Матч московских команд в 9-м туре Мир РПЛ закончился со счетом 2:2. Команда Марселя Лички сравняла счет после гола Константина Тюкавина на 94-й минуте.

После игры в тиктоке «Динамо» появилось видео, в котором «Спартак» сравнивается со свиньей, а бело-голубые – с дрессировщиком.

Это не первый случай с подобными роликами в соцсетях «Динамо». В середине августа московский клуб выложил в TikTok фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак », «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо » отреагировало на первое место петербуржцев в таблице чемпионата России.

Фото: tiktok.com/@fcdynamo