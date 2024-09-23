«Динамо» сравнило «Спартак» со свиньей, а себя – с дрессировщиком в тиктоке после ничьей в дерби
«Динамо» выложило ролик с насмешкой над «Спартаком» после ничьей в Мир РПЛ.
Матч московских команд в 9-м туре Мир РПЛ закончился со счетом 2:2. Команда Марселя Лички сравняла счет после гола Константина Тюкавина на 94-й минуте.
После игры в тиктоке «Динамо» появилось видео, в котором «Спартак» сравнивается со свиньей, а бело-голубые – с дрессировщиком.
Это не первый случай с подобными роликами в соцсетях «Динамо». В середине августа московский клуб выложил в TikTok фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту». Так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице чемпионата России.
Фото: tiktok.com/@fcdynamo
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: тикток «Динамо»
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