Евро-2025 (жен). 1/2 финала. Испания прошла Германию, Англия обыграла Италию – оба матча закончились в дополнительное время
В Швейцарии прошли полуфиналы женского чемпионата Европы.
Во вторник сборная Англии обыграла команду Италии в Женеве – 2:1.
В среду Германия уступила Испании в Цюрихе – 0:1.
1/2 финала
23 июля
Германия – Испания – 0:1 (0:0, 0:0)
Гол: 0:1 – Бонмати (113)
22 июля
Англия – Италия – 2:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Бонансеа (33), 1:1 – Агьеманг (90+6), 2:1 – Келли (119)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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