Никишин о зарплате в СКА: «Я пошел на понижение, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы – могу заработать больше, чем за 5 лет»

Александр Никишин подтвердил, что СКА снизил ему зарплату.

Сегодня петербургский клуб подписал контракт на год с 28-летним американским защитником Энтони Деанджело .

Также сообщалось , что СКА перед переходом американца переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.

«Подтверждаю, что я пошел на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы.

Я могу заработать больше, чем за пять лет. Думаю, кто-то расскажет, что это за сумма. Буду к этому стремиться. Для меня это дополнительная мотивация», – приводит слова защитника СКА журналистка Дарья Тубольцева .