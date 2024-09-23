Никишин о зарплате в СКА: «Я пошел на понижение, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы – могу заработать больше, чем за 5 лет»
Александр Никишин подтвердил, что СКА снизил ему зарплату.
Сегодня петербургский клуб подписал контракт на год с 28-летним американским защитником Энтони Деанджело.
Также сообщалось, что СКА перед переходом американца переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.
«Подтверждаю, что я пошел на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы.
Я могу заработать больше, чем за пять лет. Думаю, кто-то расскажет, что это за сумма. Буду к этому стремиться. Для меня это дополнительная мотивация», – приводит слова защитника СКА журналистка Дарья Тубольцева.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости