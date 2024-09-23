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  • Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор
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Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор

Объявлен предварительный состав сборной России на октябрьский сбор.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил в расширенную заявку 42 игроков.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА),  Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Егор Тесленко («Рубин»), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»), Федор Чалов (ПАОК).

Учебно-тренировочный сбор начнется 7 октября. Соперники по матчам будут объявлены позднее.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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logoКраснодар
logoАндрей Лунев
товарищеские матчи (сборные)
logoВячеслав Караваев
logoИлья Лантратов
logoДалер Кузяев
logoАлексей Миранчук
logoДмитрий Баринов
logoАлександр Головин
logoАнтон Зиньковский
logoДаниил Фомин
logoДмитрий Воробьев
logoАндрей Мостовой
logoЕвгений Латышонок
logoАлександр Максименко
logoМатвей Сафонов
logoДанил Круговой
logoФедор Чалов
logoИгорь Дивеев
logoАрсен Адамов
logoМаксим Осипенко
logoИван Обляков
logoАлександр Черников
logoАтланта Юнайтед
logoДанил Глебов
logoИлья Самошников
logoСергей Бабкин
logoГерман Онугха
logoДаниил Хлусевич
logoЛечи Садулаев
logoМаксим Глушенков
logoЮрий Горшков
logoДанил Пруцев
logoАлександр Сильянов
logoСергей Пиняев
logoДинамо Махачкала
logoРуслан Литвинов
logoТамерлан Мусаев
logoКонстантин Тюкавин
logoАндрей Лангович
logoНикита Кривцов
logoЕгор Тесленко
logoАртем Карпукас
logoВалентин Пальцев
logoДанила Козлов 2005
logoАлексей Батраков
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