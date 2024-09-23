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  • Депутат Свищев о Глушенкове: «Задача РФС – контроль и мотивация. Если игрок с паспортом РФ не мечтает попасть в сборную, то ему в российском футболе делать нечего»
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Депутат Свищев о Глушенкове: «Задача РФС – контроль и мотивация. Если игрок с паспортом РФ не мечтает попасть в сборную, то ему в российском футболе делать нечего»

Дмитрий Свищев считает, что РФС должен был проверить слова Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Сборная России – это команда, куда должен стремиться любой игрок. Любой футболист с паспортом Российской Федерации должен мечтать попасть в национальную команду. Если игрок об этом не мечтает, то ему нечего делать в российском футболе.

На примере Глушенкова, для меня было удивительно прочитать мнение «Зенита», что ничего особенного не было в его словах. Но мы четко прочитали, что он имел в виду. Надо внимательно относиться к этому.

Да, Максим забил кучу мячей, крутой парень, но для всех должны быть права одинаковые. Комитет по этике должен был четко определить, есть ли нарушение в его словах, неуважение к сборной, к товарищам по команде, к болельщикам. Если нет, пусть вызывают куда хотят. А если есть, то надо отреагировать внимательно. А то сегодня один одно заявил, завтра второй – другое, послезавтра третий не захотел и вообще не приехал на вызов в главную команду страны. Ну что это такое? Мало ли с кем мы играем.

Повторюсь, надо четко понимать, что есть национальная команда и есть интересы страны. Все. А если не будет дисциплины и будет анархия, если не будет гордости за то, что ты член сборной России, то ради чего все это? Поэтому четкая задача РФС – контроль и мотивация российских футболистов», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Депутат Свищев о вызове Глушенкова в сборную: «Удивительно. Надо было наказать, чтобы неповадно было. Ты живешь по законам РФ, государство вкладывает в тебя»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
logoМаксим Глушенков
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