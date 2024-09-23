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Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион «Водник» в Казани

Для строительства школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой снесут футбольный стадион.

Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заключение, опубликованное комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Объект будет расположен на Портовой улице в Казани, на месте стадиона «Водник». Площадь участка – 15 290 квадратных метров.

Помимо футбольного поля, на территории также есть теннисная и баскетбольные площадки, беговая дорожка.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о поиске инвесторов для школы Загитовой.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «БИЗНЕС Online»
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
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