Минспорт Татарстана о сносе стадиона «Водник» ради школы Загитовой: «Стадион заброшенный. Там ничего нет, никаких сооружений – поле с травой»

В Минспорте Татарстана ответили на вопрос о строительстве школы Загитовой.

Издание «БИЗНЕС Online» ранее сообщило, что для строительства школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани снесут футбольный стадион.

Объект будет расположен на Портовой улице, на месте стадиона «Водник». Площадь участка – 15 290 квадратных метров. Отмечалось, что помимо футбольного поля, на территории есть теннисная и баскетбольные площадки, беговая дорожка.

«Школу планируют строить там с самого начала. Стадион заброшенный, там ничего нет, только поле с травой, никаких сооружений нет», – заявили в пресс-службе министерства спорта.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят