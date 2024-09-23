Минспорт Татарстана о сносе стадиона «Водник» ради школы Загитовой: «Стадион заброшенный. Там ничего нет, никаких сооружений – поле с травой»
В Минспорте Татарстана ответили на вопрос о строительстве школы Загитовой.
Издание «БИЗНЕС Online» ранее сообщило, что для строительства школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани снесут футбольный стадион.
Объект будет расположен на Портовой улице, на месте стадиона «Водник». Площадь участка – 15 290 квадратных метров. Отмечалось, что помимо футбольного поля, на территории есть теннисная и баскетбольные площадки, беговая дорожка.
«Школу планируют строить там с самого начала. Стадион заброшенный, там ничего нет, только поле с травой, никаких сооружений нет», – заявили в пресс-службе министерства спорта.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости