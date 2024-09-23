Тер Стеген пропустит остаток сезона после операции. Вратарь «Барсы» порвал связку колена в матче с «Вильярреалом»
Марк-Андре тер Стеген перенесет операцию после травмы колена.
Голкипер «Барселоны» и сборной Германии травмировался в конце 1-го тайма вчерашнего матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1), неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса. Его унесли с поля на носилках.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у тер Стегена полностью разорвана сухожилие (связка) надколенника правого колена. Голкипер будет прооперирован сегодня, о сроках восстановления станет известно позже.
Как отмечает Marca, восстановление тер Стегена после операции займет около 8 месяцев. Голкипер «Барселоны» может пропустить остаток сезона-2024/25.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
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