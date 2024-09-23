  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА. После выступления Шевченко предложение не приняли (Виктор Вацко)
62

Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА. После выступления Шевченко предложение не приняли (Виктор Вацко)

Греческая федерация футбола предлагала УЕФА вернуть РФ к международным матчам.

На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА, сообщил в своем шоу на ютубе журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации «Вацко Live», президент Греческой федерации футбола поднял на этом мероприятии вопрос о возвращении молодежных и юношеских сборных России на международную арену. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.

После этого «очень мощно» выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Выступление главы УАФ сыграло свою роль, в том числе в личных, кулуарных, переговорах с большинством представителей стран-членов УЕФА. Предложение греческой стороны не приняли.

Президент Греческой федерации футбола – Макис Гагацис. Он до июля 2024 года в течение 8 лет был генеральным менеджером ПАОК, владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди.

Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств

Опубликовал: Игорь Новиков
logoАндрей Шевченко
logoСборная Украины по футболу
logoсборная России U-17
logoсборная России U-21
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoсборная Греции по футболу
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoсборная Черногории по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoАБФФ
logoУАФ
Федерация футбола Греции
Федерация футбола Боснии и Герцеговины
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств
14610 июня, 13:16
Дюков сообщил, что переговоры о возвращении России на международные турниры между РФС, ФИФА и УЕФА на паузе
222 июня, 12:50
Глава РФС Дюков об УЕФА: «Переговоры на паузе, мяч на его половине поля. Возможность смены конфедерации по-прежнему существует»
9226 апреля, 14:23
Советник президента РФС о переговорах с УЕФА и ФИФА: «Позиция остается прежней — наша сборная должна играть в футбол»
1413 апреля, 01:37
УЕФА об отмене допуска российских команд U17: «Когда поняли, что это невозможно, прекратили разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить ассоциацию в опасное положение»
1098 февраля, 13:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой об Абаскале: «Я первым его раскусил и сказал, что он ни разу не тренер. Хорошо, что наш футбол очистился от таких персонажей»
2325 минут назад
«К Винисиусу пристают из-за его поступков, а не потому, что он чернокожий. Никого из других игроков «Реала» не трогают». Экс-президент «Валенсии» Роч о бразильце
2629 минут назад
Глава Ла Лиги о деле Негрейры: «Нет доказательств того, что «Барса» платила арбитрам, но спортивная коррупция была. У нас нет договорных матчей и подкупа судей»
930 минут назад
Навас хотел бы перейти в «Барсу» на фоне травмы тер Стегена. Зарплата экс-вратаря «Реала» «не будет проблемой» (Mundo Deportivo)
3239 минут назад
Чемпионат России. «Ахмат» сыграл 1:1 с «Крыльями Советов», пропустив на 96-й
219859 минут назад
Гурцкая о словах Амарала про Глушенкова: «Игроков с характером нельзя брать? Нужна масса, приглаженные и причесанные, как Умяров и Литвинов?»
22сегодня, 17:24
«Если хочешь переспать с кем-то, нужно приглашать адвоката. Не понимаю этого бреда. Сейчас правят женщины». Экс-президент «Валенсии» Роч про обвинения Мира в изнасиловании
30сегодня, 17:16
Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает 34-летнему хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)
77сегодня, 17:06
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
вчера, 19:00Спецпроект
Каррагер об АПЛ: «Будет похоже на прошлый сезон – «Ливерпуль» слегка позади «Ман Сити» и «Арсенала»
9сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде о том, что по составу «Спартак» не уступает никому в РПЛ: «У нас отличная скамейка, все футболисты качественные»
1 минуту назад
Кунде стал лицом зимней коллекции дома моды Jacquemus
16 минут назадФото
«Трансфер Гогуа в «Реал» возможен, почему нет?» Защитник «Химок» Фернандес о партнере по команде
37 минут назад
У Алвеса из «Сочи» подозрение на разрыв крестов. Он отыграл больше 10 минут после повреждения и плакал, уходя с поля
114 минут назадВидео
Лапочкин об удалении Маухуба: «Иванов ошибся и погорячился. Элементы симуляции есть, но есть и физический контакт – явной второй желтой нет»
116 минут назад
Батраков и Сперцян с 12 очками лучшие в туре фэнтези РПЛ. У Кордобы – 11, у Тюкавина – 10, у Дзюбы – 9
17 минут назадФэнтези
Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Комо»
21922 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» играет с «Мальоркой»
37122 минуты назад
Диски с FC 25 появятся в России в конце сентября по цене 8 999 рублей
231 минуту назадИгры
Невилл об «Арсенале», «Сити» и титуле: «Лондонцы развалились в самом конце два года назад, в прошлом сезоне были очень близки. Когда кого-то преследуешь, чаще всего добиваешься своего»
240 минут назад