Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА. После выступления Шевченко предложение не приняли (Виктор Вацко)
На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА, сообщил в своем шоу на ютубе журналист и комментатор Виктор Вацко.
По информации «Вацко Live», президент Греческой федерации футбола поднял на этом мероприятии вопрос о возвращении молодежных и юношеских сборных России на международную арену. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.
После этого «очень мощно» выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Выступление главы УАФ сыграло свою роль, в том числе в личных, кулуарных, переговорах с большинством представителей стран-членов УЕФА. Предложение греческой стороны не приняли.
Президент Греческой федерации футбола – Макис Гагацис. Он до июля 2024 года в течение 8 лет был генеральным менеджером ПАОК, владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди.
Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств
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