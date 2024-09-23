Греческая федерация футбола призвала вернуть молодежные сборные РФ на мероприятии УЕФА. После выступления Шевченко предложение не приняли (Виктор Вацко)

Греческая федерация футбола предлагала УЕФА вернуть РФ к международным матчам.

На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА, сообщил в своем шоу на ютубе журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации «Вацко Live», президент Греческой федерации футбола поднял на этом мероприятии вопрос о возвращении молодежных и юношеских сборных России на международную арену. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана , России и Беларуси.

После этого «очень мощно» выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко . Выступление главы УАФ сыграло свою роль, в том числе в личных, кулуарных, переговорах с большинством представителей стран-членов УЕФА. Предложение греческой стороны не приняли.

Президент Греческой федерации футбола – Макис Гагацис. Он до июля 2024 года в течение 8 лет был генеральным менеджером ПАОК , владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди.

Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств