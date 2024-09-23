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Всероссийская федерация легкой атлетики потратила 87 млн на зарплаты функционерам в 2023-м, Федерация фигурного катания – 73 млн

В легкой атлетике потратили 100 млн на содержание аппарата федерации в 2023-м.

Данные по федерациям опубликованы на сайте Министерства спорта России:

● Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) – 100 миллионов 818 тысяч на содержание аппарата управления (из них на зарплаты – 87 809 180);

● Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) – 79 млн 605 тысяч (зарплаты – 73 651 000);

● Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) – 63 млн 894 тысячи (зарплаты – 46 892 000);

● Союз биатлонистов России (СБР) – 53 млн 929 тысяч (зарплаты – 39 482 000);

● Союз конькобежцев России (СКР) – 52 млн 721 тысяча (зарплаты – 37 781 160);

● Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) – 37 млн 308 тысяч (зарплаты – 22 409 130).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Министерство спорта России
logoСоюз биатлонистов России
ВФЛА
ФЛГР
ФФККР
ФКСР (Союз конькобежцев России)
Министерство спорта России
ВФХГ
деньги
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