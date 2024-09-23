У Родри подозрение на разрыв «крестов» после первых тестов. Хавбек «Сити» пройдет полное обследование в Мадриде (As)
Травма Родри может оказаться серьезной.
Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте.
Как пишет As, первые тесты показали разрыв крестообразной связки у футболиста. Испанец отправится в Мадрид, чтобы пройти полное обследование, по результатам которого будет поставлен окончательный диагноз.
Пеп о Родри: «Лучший опорник мира, я очень хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Он боец и покинул поле, потому что почувствовал что-то – иначе остался бы»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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