У Родри подозрение на разрыв «крестов» после первых тестов. Хавбек «Сити» пройдет полное обследование в Мадриде (As)

Травма Родри может оказаться серьезной.

Полузащитник «Манчестер Сити » повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте.

Как пишет As, первые тесты показали разрыв крестообразной связки у футболиста. Испанец отправится в Мадрид, чтобы пройти полное обследование, по результатам которого будет поставлен окончательный диагноз.

Пеп о Родри: «Лучший опорник мира, я очень хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Он боец и покинул поле, потому что почувствовал что-то – иначе остался бы»