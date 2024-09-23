СКА снизил зарплату Никишину по новому контракту на фоне перехода Деанджело. Капитан петербуржцев получал 50 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Александра Никишина в СКА снизится из-за перехода Энтони Деанджело.

Сегодня петербургский клуб подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », СКА перед переходом Деанджело переподписал контракт с Александром Никишиным с понижением заработной платы.

Также сообщается, что по предыдущему соглашению капитан петербуржцев получал 50 миллионов рублей за сезон.

22-летний россиянин в прошлом сезоне провел 67 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 56 (17+39) очков. В Кубке Гагарина на счету Никишина 5 матчей и один гол.

В этом сезоне защитник набрал 2 (1+1) очка в 4 матчах.

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