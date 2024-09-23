«Говорят, Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Страдает так, что делает неимоверные вещи». Экс-агент Лунева о хавбеке «Зенита»

Экс-агент Андрея Лунева рассказал о проблемах Максима Глушенкова.

По словам Антона Смирнова, полузащитник «Зенита» страдает лудоманией.

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи. В футбольном сообществе очень сложно утаить шило в мешке.

Максим, аккуратнее. Это может привести к страшным последствиям. Потеряет Россия талантливого игрока не дай Бог», – цитирует спортивного юриста 78.ru со ссылкой на его телеграм-канал.

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