Зарема о «Спартаке»: «Плюшевые мимимишки, а не гладиаторы. Удобненькие, бесхарактерные. Уже половина талантливых русских превращается в балласт»
Вчера «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ, пропустив второй гол на 94-й минуте. Красно-белые на данный момент занимают 5-е место в таблице с 16 очками.
«Литвинов деградирует второй сезон. Ими не занимаются, просто расставляют на поле и дают мяч. Надо уходить из «Спартака», пока сами же болельщики не погнали. История с Джикией должна стать примером. При такой игре следующим летом из серьезных клубов никто не захочет.
Также «Спартак» не продал Хлусевича куда-то в Европу, а сам превратил его в балласт. Уже половина всех талантливых русских, которые показывали свою состоятельность как игроки основы, превращается в балласт, нет развития их скиллов.
Это не команда гладиаторов, которые сражаются в каждом матче на победу, это плюшевые мимимишки. Удобненькие, нескандальные, бесхарактерные. Занимают себе пятое место и никому не мешают», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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