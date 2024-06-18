Павел Колобков: «Спорт претерпевает большие изменения. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований»
Колобков не видит перспектив в подаче иска на решение МОК не допускать россиян.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 российских спортсменов, чье участие в Олимпиаде одобрено. В него вошли 10 борцов, трое велогонщиков и прыгунья на батуте.
В списке не оказалось титулованных борцов, тхэквондистов и представителей других видов спорта, которые ранее получили нейтральный статус.
«Есть ли смысл подавать в суды? Вся эта судебная система достаточно громоздкая, тяжелая и отчасти неработоспособная. Мы с этим много раз сталкивались. Да, можно подавать в суды, но итог неизвестен, и будет, возможно, через несколько лет, когда в нем отпадет всякий смысл.
Сейчас нужно просто принять для себя определенные решения, сделать выводы и перестать реагировать на новые заявления МОК и разных олимпийских комитетов. Надо принять жесткие условия, в которых мы оказались, осознать, где находится мировой спорт, то, что это, скорее всего, надолго, и жить, развивая спорт в стране.
Надо понимать, что спортсменам, конечно, очень сложно, но это объективная реальность. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований.
В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец. Скорее всего, возврат к этому будет либо будет очень долгим, либо его не будет никогда – спорт претерпевает большие изменения, и это надо для себя ясно и четко осознать», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.
МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?
В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец"
Лучше игры БРИКС и игры Дружбы и не опишешь
Кого победил Александр Мальцев? Никого. Ещё раз – НИ-КО-ГО. Мальцев выступал в соревнованиях один. У него не было соперников. Даже шутовских. Даже из Абхазии (да, в Играх БРИКС участвуют несуществующие страны).
И это не про «Игры БРИКС».
Это про текущий уровень российского комплекса державной неполноценности.
Обидевшись на мир за то, что тот выгнал Россию из олимпийского движения, «сверхдержава»:
1. Выдумала какие-то «Игры БРИКС»
2. Потратила на них миллиарды из бюджета
3. Открывал этот балаган лично Путин (ему не привыкать, он и колёса обозрения открывает)
4. Только за первые 4 дня Игр Россия сама себе выдала 239 медалей
5. В том числе за эпичную победу в соревнованиях, где российский спортсмен был единственным участником
Ещё пропаганда очень упирает на то, что участниками «Игр БРИКС» стали команды «недружественных» стран. В разделе «Команды-участники» указаны Британия, Германия, Италия, Испания.
Вот, мол, глядите: несмотря на позицию властей этих стран, спортсмены оттуда тянутся к России!
А сколько же спортсменов из этих стран тянутся к России, сколько их приехало на Игры? Сообщаю:
из Британии - 0
из Германии - 0
из Италии - 0
из Испании - 0
Понимаете?
Путинский режим комплексует до такой степени, что вносит в число участников даже те страны, которые вовсе на Игры не приехали. И вот этот дикий национальный позор, порождённый личными обидками Путина, выдаётся за большой международный успех России.
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С какой стати?
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В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец
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Это он видимо про Игры БРИКС, ну что ж, спасибо за честность, как говорится, ошибаться можно, врать нельзя)))
Ещё один любитель другой системы. Жалко нельзя вас всех и вашего вождя посадить на космический звездолёт и отправить в другую систему.