Павел Колобков: «Спорт претерпевает большие изменения. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований»

Теги МОК Олимпийская сборная России Павел Колобков Париж-2024 ТАСС Борьба

Колобков не видит перспектив в подаче иска на решение МОК не допускать россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 российских спортсменов, чье участие в Олимпиаде одобрено. В него вошли 10 борцов, трое велогонщиков и прыгунья на батуте.

В списке не оказалось титулованных борцов, тхэквондистов и представителей других видов спорта, которые ранее получили нейтральный статус.

«Есть ли смысл подавать в суды? Вся эта судебная система достаточно громоздкая, тяжелая и отчасти неработоспособная. Мы с этим много раз сталкивались. Да, можно подавать в суды, но итог неизвестен, и будет, возможно, через несколько лет, когда в нем отпадет всякий смысл.

Сейчас нужно просто принять для себя определенные решения, сделать выводы и перестать реагировать на новые заявления МОК и разных олимпийских комитетов. Надо принять жесткие условия, в которых мы оказались, осознать, где находится мировой спорт, то, что это, скорее всего, надолго, и жить, развивая спорт в стране.

Надо понимать, что спортсменам, конечно, очень сложно, но это объективная реальность. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований.

В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец. Скорее всего, возврат к этому будет либо будет очень долгим, либо его не будет никогда – спорт претерпевает большие изменения, и это надо для себя ясно и четко осознать», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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43 комментария
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Формирование этой новой системы международных соревнований мы, очевидно, в эти дни наблюдаем на Играх БРИКС... Успехи ошеломляющие...
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От G8 к стратегическому партнеру-КНДР
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В некоторых сильнейших соревнованиях участвуют настолько сильнейшие, что на пьедестале по одному стоят.
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Ну конечно, будет другая система международных соревнований. С одной стороны разные Олимпиады и пр. Лиги чемпионов, с другой игры Дружбы, БРИКС - выдуманные исключительно ради политики турниры. Но можно будет порадоваться сотням золотых медалей, выигранным без конкуренции, и объявить себя единственной спортивной сверх-державой.
+33
-2
+31
Как вы просрали буквально все к чему прикоснулись, так и со спортом вышло, Колобок. Все пытаетесь везде свои симулякры лепить, озабоченные вертикалью, но если в политике некому разобраться со всей этой камарильей и поэтому вы думаете, что оно работает, то в спорте на ваши симулякры олимпиад всем просто наплевать (что мы наглядно видим на "играх БРИКС")
+22
-2
+20
Ответ Сергей Фетисов
Комментарий скрыт
Великобритания проводит Игры Содружества в дополнение, а не вместо Олимпиад. И это конкурентный живой турнир, а не политическая игрушка вроде игр Брикс, где в некоторых дисциплинах вообще не оказалось ни одного участника (про мем с синхронистом я молчу).
+19
-2
+17
Ответ fincom-1
Мне вот интересно, если им вождь прикажет прилюдно на камеру жрать говно.Ну, вот натурально вынесут таз говна на сцену и скажут - жрите.Они это тоже будут делать?
Конечно
+14
0
+14
Ответ Сергей Шамраев
Ага. БРИКС например. По одному и два человека в дисциплине. Третьим заявишься, точно медаль возьмёшь. Мне нравится такая трансформация 😂
Мне тоже нравится, но формат нужно доработать. Почему оргкомитет не сообщает о свободных вакансиях на пьедесталах? Я бы с удовольствием был бы вторым синхронистом. Плаваю я так себе, но на пьедестале стоял бы идеально, да и победителю не так одиноко было бы )
+11
-1
+10
Мне вот интересно, если им вождь прикажет прилюдно на камеру жрать говно.Ну, вот натурально вынесут таз говна на сцену и скажут - жрите.Они это тоже будут делать?
+13
-3
+10
Межгалактические турниры в Нью-Васюках?
+10
-1
+9
Ага. БРИКС например. По одному и два человека в дисциплине. Третьим заявишься, точно медаль возьмёшь. Мне нравится такая трансформация 😂
+9
0
+9
Победим в хоккей Таиланд, поборем КНДР, обыграем в футбол Кубу и обплывем синхронно Зимбабве. Ура, товарищи!
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+8
Да да, где подать заявку на следующие игры БРИКС? У меня есть офигительные купальные шорты, очки из Спортмастера, прищепку для носа возьму бельевую, бороду ещё отращиваю. Я думаю за счёт моей харизмы все шансы на 2 место в синхронке будут. Главное не утонуть
+8
0
+8
"Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований.

В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец"

Лучше игры БРИКС и игры Дружбы и не опишешь
+7
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+7
Ответ Stazzz
Формирование этой новой системы международных соревнований мы, очевидно, в эти дни наблюдаем на Играх БРИКС... Успехи ошеломляющие...
Российский пловец-синхронист Александр Мальцев победил на Играх БРИКС в Казани в произвольной программе.
Кого победил Александр Мальцев? Никого. Ещё раз – НИ-КО-ГО. Мальцев выступал в соревнованиях один. У него не было соперников. Даже шутовских. Даже из Абхазии (да, в Играх БРИКС участвуют несуществующие страны).

И это не про «Игры БРИКС».
Это про текущий уровень российского комплекса державной неполноценности.
Обидевшись на мир за то, что тот выгнал Россию из олимпийского движения, «сверхдержава»:
1. Выдумала какие-то «Игры БРИКС»
2. Потратила на них миллиарды из бюджета
3. Открывал этот балаган лично Путин (ему не привыкать, он и колёса обозрения открывает)
4. Только за первые 4 дня Игр Россия сама себе выдала 239 медалей
5. В том числе за эпичную победу в соревнованиях, где российский спортсмен был единственным участником

Ещё пропаганда очень упирает на то, что участниками «Игр БРИКС» стали команды «недружественных» стран. В разделе «Команды-участники» указаны Британия, Германия, Италия, Испания.
Вот, мол, глядите: несмотря на позицию властей этих стран, спортсмены оттуда тянутся к России!
А сколько же спортсменов из этих стран тянутся к России, сколько их приехало на Игры? Сообщаю:
из Британии - 0
из Германии - 0
из Италии - 0
из Испании - 0

Понимаете?
Путинский режим комплексует до такой степени, что вносит в число участников даже те страны, которые вовсе на Игры не приехали. И вот этот дикий национальный позор, порождённый личными обидками Путина, выдаётся за большой международный успех России.
+9
-2
+7
Ответ vadned
Великобритания проводит Игры Содружества в дополнение, а не вместо Олимпиад. И это конкурентный живой турнир, а не политическая игрушка вроде игр Брикс, где в некоторых дисциплинах вообще не оказалось ни одного участника (про мем с синхронистом я молчу).
Синхронист полностью синхронизировался с линией партии и был удостоен самой высокой награды☝🏻
+6
-1
+5
Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований.
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С какой стати?
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В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец
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Это он видимо про Игры БРИКС, ну что ж, спасибо за честность, как говорится, ошибаться можно, врать нельзя)))
+4
0
+4
Ответ Viks
А где Поздняков? От него давно нет никаких ку-ка-реку.
Поздняков наверное готовится к олимпиаде.
+4
0
+4
После фото пьедестала,можно уже ничего не говорить про олимпиаду или альтернативу онной.Только сильнее закапываться.
+3
0
+3
Другая система, специальная для зиганутых спортсменов из России и для северокорейских звезд спорта?
+4
-1
+3
Ответ vadned
Мне тоже нравится, но формат нужно доработать. Почему оргкомитет не сообщает о свободных вакансиях на пьедесталах? Я бы с удовольствием был бы вторым синхронистом. Плаваю я так себе, но на пьедестале стоял бы идеально, да и победителю не так одиноко было бы )
Можно с другом прийти. И тогда весь пьедестал занят будет. Да и денежку за 2 и 3 место дают.
+2
0
+2
Двор на двор? Так вроде уже сформировалось десятки лет назад
+2
0
+2
Флаг тебе в руку.. ну и гимн
+2
-1
+1
Проводить и организовывать подобный турнир в один год с ОИ с разницей в полтора месяца объективно нелогично. На нашем веку замены как таковой ОИ не будет в перспективе. Тут только если смотреть на глобальные геополитические изменения, но уже понятно, что возвращаться будем долго... Возможно придется переориентироваться на развитие и проведение всевозможных детско - юношеских состязаний.
+1
0
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Оно само так случилось, наверное... Причину озвучить никто не хочет.
+3
-2
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Мне приятней и интересней смотреть как мальчишки в футбол играют на школьных соревнованиях, чем игры брикс.
+1
0
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Наших чиновников от спорта реально жаль. До них начинает доходить, что мир спорта закрылся на десятки лет. И не повезут они наших ребят в Берлины, Парижи и Лос-Анжелесы. Не будут они там жить, как руководители делегаций, в люксовых условиях - а условия там просто чумовые. И все что им останется- клоповники Зимбабве и Йошкар-Олы. При все уважении к среднему Поволжью...
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...Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований...

Ещё один любитель другой системы. Жалко нельзя вас всех и вашего вождя посадить на космический звездолёт и отправить в другую систему.
+2
-1
+1
А где Поздняков? От него давно нет никаких ку-ка-реку.
+2
-1
+1
Ответ vadned
Великобритания проводит Игры Содружества в дополнение, а не вместо Олимпиад. И это конкурентный живой турнир, а не политическая игрушка вроде игр Брикс, где в некоторых дисциплинах вообще не оказалось ни одного участника (про мем с синхронистом я молчу).
Если эти игры Брикс накроются и Игры Доброй Воли.То это будет насмешка над собой.
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