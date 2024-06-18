Павел Колобков: «Спорт претерпевает большие изменения. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований»

Колобков не видит перспектив в подаче иска на решение МОК не допускать россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 российских спортсменов, чье участие в Олимпиаде одобрено. В него вошли 10 борцов, трое велогонщиков и прыгунья на батуте.

В списке не оказалось титулованных борцов, тхэквондистов и представителей других видов спорта, которые ранее получили нейтральный статус.

«Есть ли смысл подавать в суды? Вся эта судебная система достаточно громоздкая, тяжелая и отчасти неработоспособная. Мы с этим много раз сталкивались. Да, можно подавать в суды, но итог неизвестен, и будет, возможно, через несколько лет, когда в нем отпадет всякий смысл.

Сейчас нужно просто принять для себя определенные решения, сделать выводы и перестать реагировать на новые заявления МОК и разных олимпийских комитетов. Надо принять жесткие условия, в которых мы оказались, осознать, где находится мировой спорт, то, что это, скорее всего, надолго, и жить, развивая спорт в стране.

Надо понимать, что спортсменам, конечно, очень сложно, но это объективная реальность. Постепенно будет формироваться другая система международных соревнований.

В сильнейших соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, но этой истории пришел конец. Скорее всего, возврат к этому будет либо будет очень долгим, либо его не будет никогда – спорт претерпевает большие изменения, и это надо для себя ясно и четко осознать», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?