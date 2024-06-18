АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом»

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АПЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон.

Розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа и закончится 25 мая.

Расписание 1-го тура выглядит так:

16 августа

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

17 августа

«Ипсвич» – «Ливерпуль»

«Арсенал» – «Вулверхэмптон»

«Эвертон» – «Брайтон»

«Ньюкасл» – «Саутгемптон»

«Ноттингем Форест» – «Борнмут»

«Вест Хэм» – «Астон Вилла»

18 августа

«Брентфорд» – «Кристал Пэлас»

«Челси» – «Манчестер Сити»

19 августа

«Лестер» – «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 3-м туре 31 августа, первое дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» пройдет 14 сентября, «Манчестер Сити» проведет первый матч с «Арсеналом» 21 сентября, «Ливерпуль» и «Челси» встретятся 19 октября, «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» 26 октября, «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Челси» 2 ноября, «Челси» примет «Арсенал» 9 ноября, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет 30 ноября, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 декабря, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 14 декабря.

Полностью календарь доступен по этой ссылке.

26 комментариев
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Ответ corazon blanco
Или мне память изменяет (прошу поправить если это не так), что Челси последние сезоны все время стартует с топ-матчей в чемпионате?
челси последние сезоны не топ клуб, так что все логично
+24
-4
+20
Хотел сказать Юрген снова будет ругаться, что игра утром) Но, к сожалению, это в прошлом.
+15
-2
+13
Ответ Margor
По ссылке не заходит, ппц русофобы жесть
да просто не смотри АПЛ, тебя же никто не заставляет и не просит.
Вот англичане русофобы, они и не смотрят РПЛ - всё последовательно.
+10
-1
+9
Ответ Мистер Блин
вот бы ещё их на ОККО зарядили трансляции, было бы прикольно. понятно, что это сегодня лишь мечты, но мечтать не вредно вроде)))
На спорткасте нормально идёт трансляции. Вроде и комментаторы ничем не уступают
+9
-1
+8
Уважаемые редакторы спортса, вы бы хоть написали что ссылка на календарь только с помощью впн открывается.
+4
-2
+2
Ого матч открытия тура, самый интригующий👍
+2
0
+2
два месяца ждать😩
+2
0
+2
Было бы логичнее, если б матч открытия играл чемпион
+3
-2
+1
Погодите-ка, как опубликовала? Как это на весь сезон? А как же посовещаться, а как же выкатить туров на 7 за пару дней до первого? Какие-то они неправильные
+1
0
+1
Ответ Bunyod Turgunov
На спорткасте нормально идёт трансляции. Вроде и комментаторы ничем не уступают
Да, годный ресурс. Там и НХЛ, и теннис показывают
+2
-1
+1
вот бы ещё их на ОККО зарядили трансляции, было бы прикольно. понятно, что это сегодня лишь мечты, но мечтать не вредно вроде)))
+3
-3
0
Лестер вперед 👏
+1
-1
0
Бедный наш МЮ, придётся против грозного Фулхэма играть, который наш Мю нагнул 2:1 и всячески доминировал:((
+2
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Битва лысых шарлатанов в первом же туре
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Ответ Мистер Блин
вот бы ещё их на ОККО зарядили трансляции, было бы прикольно. понятно, что это сегодня лишь мечты, но мечтать не вредно вроде)))
Смотри через iptv
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Ответ Vertex Fanky
Бедный наш МЮ, придётся против грозного Фулхэма играть, который наш Мю нагнул 2:1 и всячески доминировал:((
Да все уже поняли, бедный мю, нагнут. Зачем несколько раз это писать? Все и так знают, что с вашей командой не лады. Скоро будешь уже писать-нас продырявили несколько раз, мы такое г! Посмотрите все
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