АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом»
АПЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон.
Розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа и закончится 25 мая.
Расписание 1-го тура выглядит так:
16 августа
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
17 августа
«Ипсвич» – «Ливерпуль»
«Арсенал» – «Вулверхэмптон»
«Ньюкасл» – «Саутгемптон»
«Ноттингем Форест» – «Борнмут»
«Вест Хэм» – «Астон Вилла»
18 августа
«Брентфорд» – «Кристал Пэлас»
«Челси» – «Манчестер Сити»
19 августа
«Лестер» – «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 3-м туре 31 августа, первое дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» пройдет 14 сентября, «Манчестер Сити» проведет первый матч с «Арсеналом» 21 сентября, «Ливерпуль» и «Челси» встретятся 19 октября, «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» 26 октября, «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Челси» 2 ноября, «Челси» примет «Арсенал» 9 ноября, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет 30 ноября, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 декабря, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся 14 декабря.
Полностью календарь доступен по этой ссылке.
Вот англичане русофобы, они и не смотрят РПЛ - всё последовательно.