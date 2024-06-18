АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Ман Сити» сыграет с «Челси» в 1-м туре, «Ливерпуль» – с «Ипсвичем», «МЮ» – с «Фулхэмом»

АПЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон.

Розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа и закончится 25 мая.

Расписание 1-го тура выглядит так:

16 августа

«Манчестер Юнайтед» – « »

17 августа

« » – «Ливерпуль»

«Арсенал» – « »

« » – « »

«Ньюкасл» – « »

« » – « »

« » – « »

18 августа

« » – « »

«Челси» – «Манчестер Сити»

19 августа

« » – «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 3-м туре 31 августа, первое дерби « » и « » пройдет 14 сентября, «Манчестер Сити» проведет первый матч с «Арсеналом» 21 сентября, «Ливерпуль» и «Челси» встретятся 19 октября, «Арсенал» сыграет с « » 26 октября, «Манчестер Юнайтед» будет противостоять « » 2 ноября, «Челси» примет «Арсенал» 9 ноября, матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет 30 ноября, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 декабря, « » и « » встретятся 14 декабря.

Полностью календарь доступен по этой ссылке.