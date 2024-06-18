Фанаты Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024
Перед матчем сборных Грузии и Турции на трибунах завязалась стычка.
Перед началом игры 1-го тура группового этапа Евро-2024 на нижнем ярусе стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде между болельщиками команд возник конфликт. Фанаты наносили друг другу удары, бросали различные предметы, обливали водой.
Вскоре охране и полицейским удалось встать между сторонами и остановить стычку.
Фото: Gettyimages.ru/Matteo Ciambelli / DeFodi Images
Когда и где говорили, что только пьяные русские дерутся и конфликтуют?) И главное ведь все свои обиды вымещают в каждой новости, просто адаптируя реальные события под «а стоп, это не русские».
Жаль таких, по-человечески
А сейчас турки им люлей на трибунах дают
Он там плачет наверное в раздевалке))