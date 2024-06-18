Фанаты Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024

Перед матчем сборных Грузии и Турции на трибунах завязалась стычка.

Перед началом игры 1-го тура группового этапа на нижнем ярусе стадиона « » в Дортмунде между болельщиками команд возник конфликт. Фанаты наносили друг другу удары, бросали различные предметы, обливали водой.

Вскоре охране и полицейским удалось встать между сторонами и остановить стычку.

Фото: Gettyimages.ru/Matteo Ciambelli / DeFodi Images