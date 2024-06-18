Фанаты Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024

Теги Сборная Турции по футболу происшествия болельщики Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Сигнал Идуна Парк Футбол

Перед матчем сборных Грузии и Турции на трибунах завязалась стычка.

Перед началом игры 1-го тура группового этапа Евро-2024 на нижнем ярусе стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде между болельщиками команд возник конфликт. Фанаты наносили друг другу удары, бросали различные предметы, обливали водой.

Вскоре охране и полицейским удалось встать между сторонами и остановить стычку.

Фото: Gettyimages.ru/Matteo Ciambelli / DeFodi Images

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потом грузины будут говорить, что на них напали, классика:)
+115
-49
+66
Опять эти пьяные русские, им лишь бы подраться и испортить футбольный праздник... Так стоп!
+99
-37
+62
Ответ rigobersong
Потом грузины будут говорить, что на них напали, классика:)
А русские - что всех спасли )
+88
-50
+38
Ответ marsel1412
Опять эти пьяные русские, им лишь бы подраться и испортить футбольный праздник... Так стоп!
Классика, очередной юзер свои комплексы и фантазии натягивает на реальность.

Когда и где говорили, что только пьяные русские дерутся и конфликтуют?) И главное ведь все свои обиды вымещают в каждой новости, просто адаптируя реальные события под «а стоп, это не русские».

Жаль таких, по-человечески
+44
-18
+26
Ответ marsel1412
Опять эти пьяные русские, им лишь бы подраться и испортить футбольный праздник... Так стоп!
Один юзер писал, как хорошо без русских, надо еще сербов выгнать и драк не будет. Да, Грузия и Турция еще и англия)
+32
-6
+26
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Судя по тому, что твои предки сами попросили защиты у русских были в курсе, но ты вместо уроков истории похоже по барсеткам выступал )
+34
-8
+26
Грузины не вывезут турков ни на поле ни за его пределами)
+43
-20
+23
Аджарию видимо обсуждали , а Батуми чей ?
+23
-3
+20
Ответ AprasidzE
А русские - что всех спасли )
Ну так русские твоих предков и правда спасли от турок и иранцев. Другое дело, что может быть зря.
+28
-8
+20
Иронично кстати, что они играют. Хвича не помнит, что турки их хотели всех вырезать, а Грузия тогда в состав РИ попросилась, чтобы мы их спасли.
А сейчас турки им люлей на трибунах дают
+27
-9
+18
Как могли исторические освободители и друзья хвичи каварацхелии в лице турков так поступить со своими историческими друзьями грузинами???
Он там плачет наверное в раздевалке))
+30
-12
+18
Ответ interested
Комментарий скрыт
это был фотошоп, спойлер
+17
-4
+13
На фото драку не вижу. Вижу как голые мужики стремятся соединиться с одетыми мужиками. Оргия, а не драка. Расходимся
+14
-2
+12
так много ажиотажа как будто топ сборные играют ))
+11
-3
+8
Ответ Сибирский литовец
Аджарию видимо обсуждали , а Батуми чей ?
Сейчас уже турецкий можно сказать.
+8
-2
+6
Ответ Momos
Серьезные основания, чтобы выслать всех турок из Германии
Там кто кого вышлет еще вопрос
+7
-1
+6
Ответ _Beast_
так много ажиотажа как будто топ сборные играют ))
Тут вопрос ГДЕ играют. В Германии турок поди больше, чем все население Грузии.
+6
-1
+5
Ответ sd4fmwrvz8
Вот наших нет и такой бардак в Германии что не день то драки итд, никакого порядка
«Наши наши» у вас какая-то мания величия. И в Нигерии и в России есть хорошие и плохие люди. Не надо «ваших» в один ряд добреньких и порядочных записывать
+5
-1
+4
Шашлык не поделили?
+6
-2
+4
Ответ sd4fmwrvz8
Вот наших нет и такой бардак в Германии что не день то драки итд, никакого порядка
Мне кажется, это есть везде, просто сейчас на каждую мелочь создают новости, создают видимость беспредела
+4
0
+4
Ответ sd4fmwrvz8
Вот наших нет и такой бардак в Германии что не день то драки итд, никакого порядка
Наши бы англичан угомонили, больше порядок был бы. 😊
+10
-6
+4
Ответ marsel1412
На мосфильме снято, как и мост Крымский
да нет, просто фотошоп
+3
0
+3
Ответ Sergey Smolensky
Шашлык не поделили?
Кебаб))
+5
-2
+3
Ответ AprasidzE
Попросил царь Картлийско-Кахетинского царства, а это далеко не вся Грузия.
Выписаны из грузинских
+4
-1
+3
Ответ Den-is
По фото не понятно кто из них грузины, а кто турки. Все на одно лицо) Не удивлюсь, что они еще произошли от одного и того же древнего народа
Грузины победнее - у них даже на футболки денег нет.
+5
-2
+3
Ответ Togliattinec
Классика, очередной юзер свои комплексы и фантазии натягивает на реальность. Когда и где говорили, что только пьяные русские дерутся и конфликтуют?) И главное ведь все свои обиды вымещают в каждой новости, просто адаптируя реальные события под «а стоп, это не русские». Жаль таких, по-человечески
Забей, их таких много, вон сколько плюсов 😎
+8
-5
+3
Ответ molot p
это был фотошоп, спойлер
На мосфильме снято, как и мост Крымский
+8
-6
+2
Ответ Гусеконь
Иронично кстати, что они играют. Хвича не помнит, что турки их хотели всех вырезать, а Грузия тогда в состав РИ попросилась, чтобы мы их спасли. А сейчас турки им люлей на трибунах дают
Персы Грибоедова резали с послами вместе а теперь это главные наши братушки и чё теперь?
+2
0
+2
Ответ Hong Kil
На фото драку не вижу. Вижу как голые мужики стремятся соединиться с одетыми мужиками. Оргия, а не драка. Расходимся
"Нам нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл"
+4
-2
+2
Три назад надо было прийти! Три дня назад я не мог, я в тюрьме сидел.. Где? В Бутырке
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий