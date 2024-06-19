Бобровский пропустил 4 шайбы после 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала. Поражение – 2-е подряд

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала.

«Флорида» уступила «Эдмонтону» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 2-3). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота. 

Поражение стало для 35-летнего россиянина вторым подряд. В прошлой игре он пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» и был заменен. 

В 22 матчах в текущем плей-офф у Бобровского 15 побед и 7 поражений при 90,5% сэйвов. 

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32 комментария
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Макдэвид первым годом деклассировал Бобра. А потом пасом на Перри после прохода через 4 защитников деклассировал всю оборону Флориды. Величие? Но чье?
+21
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+16
Мне кажется, что Боб этими двумя играми вычеркнул себя из списка претендентов на Коня)

Тем более, что МакДи просто феерит)
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Выносите "Коня" этому господину 😁
+14
-6
+8
в финальной серии 89,6% отражённых.
+5
0
+5
Ответ henry26011971@icloud.com
Мне кажется, что Боб этими двумя играми вычеркнул себя из списка претендентов на Коня) Тем более, что МакДи просто феерит)
Да не было его там, господи. Последние 3 Конн Смайта у вратарей:
2021 Василевский - 93,7%
2012 Куик - 94,6%
2011 Томас - 94%
У Бобровского и близко нет и не было такой статы.
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+3
Ответ kir71
По ходу...Эдмонтон войдёт в историю ,выиграв чашку с 0- 3
Уже вошёл. С 8:1 😁
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Ребятки кто что думает будет седьмой матч?
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Есть ли жизнь в 6-ом в 7-ом матче.Одназначно есть,любой микроб с маски Бобровского подтвердит
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Ответ Владимир
Ребятки кто что думает будет седьмой матч?
Будет победа Эдмонтона))
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Ответ Большое сердце Неймара
Одна конечно его шайба третья, остальные на полевых. Зачем так надеяться на Боба и оставлять дуршлаг в защите. Ну и так бесхребетно играть в большинстве,пропуская вторую игру подряд, помню от копов также получили. Короче,Морису надо что-то придумывать, нельзя так сливать
Ощущение, что РР только во вред идет
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6 игра всё покажет, кто её выиграет, тот и Кубок возьмёт.
Флорида, понятно, одна победа осталась, А Эдмонтон в случае победы врядли уже кому подсилу будет остановить.
6 игра - вот битва будет. Эдмонтон уже на ходу, а у Флориды все иллюзии по поводу своей исключительности должны исчезнуть.

А Морис слабенький тренер, да, может быть грамотный, но всё равно слабенький.
Я это везде говорил, и хотел уже было заткнуться, и признать, что был не прав, но история опять доказывает обратное.

Больше переживаю за Флориду и желаю ей победы, но Морис меня смущает.
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По ходу...Эдмонтон войдёт в историю ,выиграв чашку с 0- 3
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А в следующем 6 пропустит...Поплыл ваш боб...
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0
Одна конечно его шайба третья, остальные на полевых. Зачем так надеяться на Боба и оставлять дуршлаг в защите. Ну и так бесхребетно играть в большинстве,пропуская вторую игру подряд, помню от копов также получили. Короче,Морису надо что-то придумывать, нельзя так сливать
+3
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Бобровский поплыл и Флорида посыпалась. Насколько вратарь и его психология всë-таки важнейший элемент команды...
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Поплыл Серж. Как в прошлом году.
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Почитаешь комментарии.можно подумать один Бобровский играет против Эдмонтона и он виновник этих поражений.если команда ему не помогает.о чем тут говорить.
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Судьба воздает за первые 3 гениальных матча.
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Ответ dmitrii zukov
Ощущение, что РР только во вред идет
Есть такое. Бывает они конечно отлично играют,но шайба тупо не заходит, то штанги с перекладинами отбивают. Ни чё ещё 2 игры, поглядим
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Конь пожалуйста ему отдайте,он без вопросов лучший!!!!! 😅😅😅😅😅😅😅🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
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Ответ Владимир
Ребятки кто что думает будет седьмой матч?
Нет
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А вот теперь ножки затряслись у Флориды
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Чокернет Флорида,безхребетная команда
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Ответ Ajax1995
А в следующем 6 пропустит...Поплыл ваш боб...
Да он и так в реке был, плотину грыз. Там ему и место, а не в воротах
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Ответ 4etlanin
6 игра всё покажет, кто её выиграет, тот и Кубок возьмёт. Флорида, понятно, одна победа осталась, А Эдмонтон в случае победы врядли уже кому подсилу будет остановить. 6 игра - вот битва будет. Эдмонтон уже на ходу, а у Флориды все иллюзии по поводу своей исключительности должны исчезнуть. А Морис слабенький тренер, да, может быть грамотный, но всё равно слабенький. Я это везде говорил, и хотел уже было заткнуться, и признать, что был не прав, но история опять доказывает обратное. Больше переживаю за Флориду и желаю ей победы, но Морис меня смущает.
Слабенький мягко сказано.
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