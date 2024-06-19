Бобровский пропустил 4 шайбы после 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала. Поражение – 2-е подряд

Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала.

« » уступила « » в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 2-3). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

Поражение стало для 35-летнего россиянина вторым подряд. В прошлой игре он пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» и был заменен.

В 22 матчах в текущем плей-офф у Бобровского 15 побед и 7 поражений при 90,5% сэйвов.