Бобровский пропустил 4 шайбы после 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала. Поражение – 2-е подряд
Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков «Эдмонтона» в 5-м матче финала.
«Флорида» уступила «Эдмонтону» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 2-3). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
Поражение стало для 35-летнего россиянина вторым подряд. В прошлой игре он пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» и был заменен.
В 22 матчах в текущем плей-офф у Бобровского 15 побед и 7 поражений при 90,5% сэйвов.
Тем более, что МакДи просто феерит)
2021 Василевский - 93,7%
2012 Куик - 94,6%
2011 Томас - 94%
У Бобровского и близко нет и не было такой статы.
Флорида, понятно, одна победа осталась, А Эдмонтон в случае победы врядли уже кому подсилу будет остановить.
6 игра - вот битва будет. Эдмонтон уже на ходу, а у Флориды все иллюзии по поводу своей исключительности должны исчезнуть.
А Морис слабенький тренер, да, может быть грамотный, но всё равно слабенький.
Я это везде говорил, и хотел уже было заткнуться, и признать, что был не прав, но история опять доказывает обратное.
Больше переживаю за Флориду и желаю ей победы, но Морис меня смущает.