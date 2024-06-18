«Динамо» объявило о трансфере Лунева. Вратарь подписал контракт до 2026 года

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев продолжит карьеру в «Динамо».

Московский клуб объявил о трансфере голкипера, ранее покинувшего «Карабах» в связи с окончанием контракта.

Договор с 32-летним футболистом рассчитан до 2026 года. Соглашение подразумевает опцию продления еще на год.

Сообщалось, что Лунев будет получать до 1,2 млн евро за сезон.

В последний раз голкипер играл в чемпионате России в 2021 году, когда представлял «Зенит». Его статистику можно изучить здесь.

Фото: t.me/fcdynamo/23648

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33 комментария
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Динамо так себе и не найдет перспективного хорошего вратаря. Они даже не боролись за Латышонка
+47
0
+47
Ответ Артём Амирджанян
Динамо так себе и не найдет перспективного хорошего вратаря. Они даже не боролись за Латышонка
Динамо сейчас нужнее хороший вратарь. Перспективного можно поискать потом.
+25
-2
+23
Чем шунин точно сильнее
+23
-4
+19
Ответ Evergreen
Третий криворукий, они в какой-то покер играют что ли
Лунев отличный вратарь, если не сломается
+14
-1
+13
Да пусть хоть втроём встанут в ворота вместе с Шуниным и Лещуком, все равно трофеев еще 50 лет не видать
+22
-13
+9
Ответ Артём Амирджанян
Динамо так себе и не найдет перспективного хорошего вратаря. Они даже не боролись за Латышонка
Они просто не могли это сделать раньше на год .
Сейчас бы ещё продолжали отмечать золотые медали )
+9
0
+9
Третий криворукий, они в какой-то покер играют что ли
+19
-13
+6
Вратарь явно не для чемпионской команды. Но всяко лучше своих родных, этот хотя бы из простых ситуаций пропускает лишь 1 из 3, а не каждый удар.
+5
-1
+4
Не понимаю людей, которые говорят, что Лунев - не для чемпионских амбиций. Как показывает опыт Зенита, главное, чтобы кипер был не привозным. Андрей три сезона из шести чемпионских отстоял, и таких фейлов, как за Шуниным и Лещуком, за них не было. Добротный голкипер.
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лично мне совсем трансфер не нравится, не думаю, что он в чем то сильнее имеющихся, но руководству виднее.....сейчас еще Сутормин подтянется и точно битву за золото устроят..
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Лунёв - норм вратарь! это точно усиление для Динамо
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Ответ Артём Амирджанян
Динамо так себе и не найдет перспективного хорошего вратаря. Они даже не боролись за Латышонка
Да им можно было брать Дюпина. Всегда держит уровень.
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Ответ Андрей Максимкин
был бы хорошим кипером, то сейчас имел бы золотой дубль в Германии и финал еврокубка
Ну так он и не уровень Байера. Как и Динамо даже близко там не стоит. Чтобы требовать хорошего кипера, нужно наверное и самим быть хорошей командой?
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Ответ Prokuror Prokurorov
Вратарь явно не для чемпионской команды. Но всяко лучше своих родных, этот хотя бы из простых ситуаций пропускает лишь 1 из 3, а не каждый удар.
Трёхкратный чемпион России, обладатель кубка России, выиграл чемпионат и кубок Азербайджана.
Да, вратарь явно не для чемпионской команды :)
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Ответ SMART789
Выбрал Европу
Ну а че, он хотел попробовать - попробовал. По факту три года просто впустую ушли, но это его выбор )
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Ответ Артём Амирджанян
Динамо так себе и не найдет перспективного хорошего вратаря. Они даже не боролись за Латышонка
При всём уважении к Балтики, но Латышонок привёл первый сезон в РПЛ и одна из причин его успеха и хайпа из-за, это игра в аутсайдере лиги ( играли бы Балтика дисциплинированно, мало кто бы вспомнил) . А также уже был один такой вратарь, Медведев после успешного сезона в Ростове? Скамейка в Локо, Рубин, Ростов и стал не нужен Локо. А Человек ещё перешёл в Зенит , где уже есть 3 вратаря точно не хуже него.
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Третья дырка на воротах.
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Добро пожаловать в Динамо!

Тем не менее хотел бы про селекцию высказать несколько слов. Такое ощущение, что Динамо особо и не старается усиливаться. Да, состав достаточно укомплектованный, достаточно много игроков, но вопросы вызывает зона ЦЗ (ненадежная она у нас), а так же не хватает игрока-лидера, который поведет за собой команду.

Считаю, что троих надо брать точно - ЦЗ, форвард и крайний защитник.
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Выбрал Европу
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1,2 миллиона евро?!😳 За что?! Может рублей всё таки?
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Ну что Динамики, Лунёв то тоже порой привозит, так что не обольщайтесь
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Динамо может и за чемпионство побороться, вратарь Лунев сгодится для этого
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Хороший трансфер. Вратарская линия проблемная была. Ещё нужны центральный и правый защитники.
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Ответ unreality
Ну а че, он хотел попробовать - попробовал. По факту три года просто впустую ушли, но это его выбор )
И почему же? Пооиграл в еврокубках
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Ответ argentina10
лично мне совсем трансфер не нравится, не думаю, что он в чем то сильнее имеющихся, но руководству виднее.....сейчас еще Сутормин подтянется и точно битву за золото устроят..
Не, Сутормин не нужен.

А вот Гарре, сильный ЦЗ, форвард (из Сочи чувак подойдет) и крайний защитник нужны.
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Неплохой кипер, Богданович не даст соврать!👍
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Ответ KaPZeN43
Не понимаю людей, которые говорят, что Лунев - не для чемпионских амбиций. Как показывает опыт Зенита, главное, чтобы кипер был не привозным. Андрей три сезона из шести чемпионских отстоял, и таких фейлов, как за Шуниным и Лещуком, за них не было. Добротный голкипер.
Будем посмотреть.
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