«Динамо» объявило о трансфере Лунева. Вратарь подписал контракт до 2026 года

Андрей Лунев продолжит карьеру в «Динамо».

Московский клуб объявил о трансфере голкипера, ранее покинувшего «Карабах» в связи с окончанием контракта.

Договор с 32-летним футболистом рассчитан до 2026 года. Соглашение подразумевает опцию продления еще на год.

Сообщалось, что будет получать до 1,2 млн евро за сезон.

В последний раз голкипер играл в чемпионате России в 2021 году, когда представлял «Зенит». Его статистику можно изучить здесь.

Фото: t.me/fcdynamo/23648