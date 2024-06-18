«Динамо» объявило о трансфере Лунева. Вратарь подписал контракт до 2026 года
Андрей Лунев продолжит карьеру в «Динамо».
Московский клуб объявил о трансфере голкипера, ранее покинувшего «Карабах» в связи с окончанием контракта.
Договор с 32-летним футболистом рассчитан до 2026 года. Соглашение подразумевает опцию продления еще на год.
Сообщалось, что Лунев будет получать до 1,2 млн евро за сезон.
В последний раз голкипер играл в чемпионате России в 2021 году, когда представлял «Зенит». Его статистику можно изучить здесь.
Фото: t.me/fcdynamo/23648
Сейчас бы ещё продолжали отмечать золотые медали )
Да, вратарь явно не для чемпионской команды :)
Тем не менее хотел бы про селекцию высказать несколько слов. Такое ощущение, что Динамо особо и не старается усиливаться. Да, состав достаточно укомплектованный, достаточно много игроков, но вопросы вызывает зона ЦЗ (ненадежная она у нас), а так же не хватает игрока-лидера, который поведет за собой команду.
Считаю, что троих надо брать точно - ЦЗ, форвард и крайний защитник.
А вот Гарре, сильный ЦЗ, форвард (из Сочи чувак подойдет) и крайний защитник нужны.