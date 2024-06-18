ЦСКА подписал форварда Беларуси и «Ариса» Шуманского. Контракт – до 2029 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Артем Шуманский Футбол

ЦСКА объявил о приобретении форварда сборной Беларуси.

Артем Шуманский покинул «Арис» Лимасол и заключил с армейцами контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

19-летний футболист получил 8-й номер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за белоруса от 1,5 до 1,7 млн евро.

В этом сезоне Шуманский провел в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: pfc-cska.com

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73 комментария
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Шкурин 2.0
+64
-6
+58
Питер, уже дрожите от нашей суперской трансферной компании?😂
+33
-2
+31
Ну это досрочное чемпионство за тур до конца
+22
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+20
Ответ Давид Кочинян
Шкурин 2.0
Если б за копейки)
+20
0
+20
Ответ Давид Кочинян
Шкурин 2.0
Да это просто ппц... Опять за копейки покупают никому не нужных играков и будут говорить, что усиления сделают... 🤡
+17
-6
+11
Ничего не показал в батэ - продали по знакомству в Арис за 400к.
Там ничего не показал - втюхали коням за 1.5кк. Аплодирую стоя агенту этого чувака))
+10
0
+10
Ответ LeoCSKA
Ну это досрочное чемпионство за тур до конца
До начала.
+9
0
+9
Ответ Ze VuiZ
Ну, посмотрим что будет в будущем. Предатели никогда не ценились, ни в одном обществе.
Он как раз никого не предал - ни людей, ни свою совесть, ни продал свое достоинство за серебреники.
Не путайте предательство с продажностью
+9
0
+9
Ответ Ze VuiZ
Главное, чтобы политикой не занимался… как тот идиот
Тот "идиот" оказался с совестью и талантом, теперь в лидерах чемпионата Польши. И с уважением от беларусов. И смотрит Евро вживую.
А "умные" сидят и смотрят Евро по телеку. И то не все матчи)))
+16
-8
+8
Ответ Кирилл
Добро пожаловать, Артем ! Пока что выглядит как «кот в мешке», но, надеюсь, покажет себя как Аббос в прошлом сезоне и зажжет )
Аббос главный талант своей страны был, а этот чем знаменит? Результативность низкая, уже с мениском мучился, за сборные почти не играл. Такими трансферами мы только глубже в середняки упадём
+10
-3
+7
Я так понимаю, где-то под этим фото мы должны продемонстрировать оптимизм и радость, но извините...
+7
0
+7
Еще и 8-ку отдали гению
+6
0
+6
Ответ Эльвин Гульмалиев
Да это просто ппц... Опять за копейки покупают никому не нужных играков и будут говорить, что усиления сделают... 🤡
За копейки ли? Ладно Мусаев за 300к, но неужели за полтора ляма нельзя было найти кого-то получше? Рубин Даку дешевле забрал
+6
-1
+5
от игрока который сидел под Кокориным до игры за ЦСКА всего один трансфер)
+5
0
+5
Ответ Давид Кочинян
Шкурин 2.0
как бы хуже не оказался. тот хотя бы лучшим бомбардиром там был
+4
0
+4
Ответ Эльвин Гульмалиев
Да это просто ппц... Опять за копейки покупают никому не нужных играков и будут говорить, что усиления сделают... 🤡
1.5 миллиона евро это копейки за ноунейма?
+4
0
+4
Это ж сколько бабла отмыли. Стоит не дороже 250 000, купили за 1.7 ляма
+5
-2
+3
Статистика топ! Главное приобретение коней после Вагнера Лава
+3
-1
+2
При этом не продлеваем собственного воспитанника не мало назобивавшего в прошлом сезоне. Браво! Тьфу!
+2
0
+2
Ответ Shilo_za_CSKA
Питер, уже дрожите от нашей суперской трансферной компании?😂
Да)
+2
0
+2
Ответ Shilo_za_CSKA
Питер, уже дрожите от нашей суперской трансферной компании?😂
Дрожат от смеха.
+2
0
+2
Шиманьский с Алика.
+3
-1
+2
Ответ Ze VuiZ
По-вашему все игроки сборной Беларуси продались «кровавому режиму»? Жизнь не черно-белая, а учитывая, что его потуги никто не поддержал, очевидно, что тут очередная история, «отморожу уши, бабушке назло»
В смысле, никто не поддержал? Вы явно не в теме.
Но и если ориентируетесь на стадо, а не на собственные чувства и совесть, то тогда все понятно.
Ефимову сейчас тоже никто не поддержал. И Клишину в своём время. Значит ли это, что они "назло уши отморозили" ?
+1
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Ответ Кирилл
Ну вы про Аббоса много ли слышали до подписания контракта с ЦСКА ? Лично я, скажу честно, вообще ничего не слышал. И штампы раньше времени ставить не хочу - пускай Артем сначала проведет хотя бы 10 матчей за ЦСКА и тогда уже можно будет делать хотя бы какие-то выводы. А сейчас ему только хочется пожелать удачи и успехов.
А кто слышал про Аббоса? Много кто интересуется чемпионатом Узбекистана?
Здесь игрок более менее на виду и не впечатляет совершенно, даже на Кипре сидит в запасе. Там ЦСКА выпустил ролик, мол, как менялось мнение по отношению к Файзуллаеву, Агапову и Мусаеву, так у меня два вопроса:
1) Где подобные подборки про Айсауи и Риванди?
2) На каком месте ЦСКА с такими трансферами?
+1
0
+1
оренбург лукаса веру купил в аргентине за полторашку
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0
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Ответ micka
Раз такие деньги отвалили за молодого игрока, значит видят в нем что-то.
Или чувствуют распил.)
+1
0
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Ученик Кокорина 😅
+1
0
+1
Добро пожаловать, Артем !

Пока что выглядит как «кот в мешке», но, надеюсь, покажет себя как Аббос в прошлом сезоне и зажжет )
+5
-4
+1
Ответ Shuller18
Аббос главный талант своей страны был, а этот чем знаменит? Результативность низкая, уже с мениском мучился, за сборные почти не играл. Такими трансферами мы только глубже в середняки упадём
Ну вы про Аббоса много ли слышали до подписания контракта с ЦСКА ?
Лично я, скажу честно, вообще ничего не слышал.

И штампы раньше времени ставить не хочу - пускай Артем сначала проведет хотя бы 10 матчей за ЦСКА и тогда уже можно будет делать хотя бы какие-то выводы.
А сейчас ему только хочется пожелать удачи и успехов.
+4
-3
+1
Болею за ЦСКА, но что-то он не очень рад :)))
+1
0
+1
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