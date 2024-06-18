ЦСКА подписал форварда Беларуси и «Ариса» Шуманского. Контракт – до 2029 года

ЦСКА объявил о приобретении форварда сборной Беларуси.

покинул « » Лимасол и заключил с армейцами контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

19-летний футболист получил 8-й номер.

Ранее сообщалось, что заплатит за белоруса от 1,5 до 1,7 млн евро.

В этом сезоне Шуманский провел в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: pfc-cska.com