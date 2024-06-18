ЦСКА подписал форварда Беларуси и «Ариса» Шуманского. Контракт – до 2029 года
ЦСКА объявил о приобретении форварда сборной Беларуси.
Артем Шуманский покинул «Арис» Лимасол и заключил с армейцами контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
19-летний футболист получил 8-й номер.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за белоруса от 1,5 до 1,7 млн евро.
В этом сезоне Шуманский провел в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: pfc-cska.com
Там ничего не показал - втюхали коням за 1.5кк. Аплодирую стоя агенту этого чувака))
Не путайте предательство с продажностью
А "умные" сидят и смотрят Евро по телеку. И то не все матчи)))
Но и если ориентируетесь на стадо, а не на собственные чувства и совесть, то тогда все понятно.
Ефимову сейчас тоже никто не поддержал. И Клишину в своём время. Значит ли это, что они "назло уши отморозили" ?
Здесь игрок более менее на виду и не впечатляет совершенно, даже на Кипре сидит в запасе. Там ЦСКА выпустил ролик, мол, как менялось мнение по отношению к Файзуллаеву, Агапову и Мусаеву, так у меня два вопроса:
1) Где подобные подборки про Айсауи и Риванди?
2) На каком месте ЦСКА с такими трансферами?
Пока что выглядит как «кот в мешке», но, надеюсь, покажет себя как Аббос в прошлом сезоне и зажжет )
Лично я, скажу честно, вообще ничего не слышал.
И штампы раньше времени ставить не хочу - пускай Артем сначала проведет хотя бы 10 матчей за ЦСКА и тогда уже можно будет делать хотя бы какие-то выводы.
А сейчас ему только хочется пожелать удачи и успехов.