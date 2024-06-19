Макдэвид набрал 2+2 в 5-м матче с «Флоридой». Он 1-й игрок в истории НХЛ с 4 очками в 2 подряд играх в финале

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+2 в 5-м матче финальной серии с «Флоридой».

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» (5:3, 2-3). 

В четвертом матче серии 27-летний канадец также набрал 4 (1+3) очка. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по 4 очка в двух подряд матчах в финальной серии. 

В целом в двух матчах в одной и той же финальной серии по 4 очка набирал еще только Уэйн Гретцки в 1985 году (3+1 в третьем матче с «Филадельфией» и 1+3 в пятом, итог серии – 4-1). 

В текущем плей-офф Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 23 играх. Он улучшает рекорд по числу результативных передач за один розыгрыш.

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22 комментария
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Страданиями глоров овцова удовлетворен
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Погодите, так он бегунок или нет ? А то свидетели Кучечкиных именно так говорят.
+15
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Ответ Старик Стариканов
Страданиями глоров овцова удовлетворен
А как после первых 3х матчей куражились)))
Бегунок, секондари ассисты...
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А ведь чисто теоретически он и по очкам Гретцки может обогнать.
+9
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+8
Ответ Xell
Ну значит не возьмет. И потом это будет только 1КС, пусть страдает.
Дело не в количестве кубков. Он в одиночку тащит команду.
+5
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Где «специалисты», которые утверждали, что Мак король регулярок и в ПО он ноль? Лучший игрок в мире прямо сейчас!
+5
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Гол Пери это недосягаемое величие МакДэвида. Мало того, что он прошёл четырёх игроков пантер не на самой высокой скорости, он ещё и увидел Пери, который только что выскочил со скамейки.
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Лучший в истории хоккея!!!!! ТОЧКА!!!!!
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Есть только он и Гретцки!!!!!
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И Конь уходит ,уходит к …..Конору
Если еще и заберут Стенли то Макдевид будет одним из величайших наряду с Грецки
А Флорида будут главными клоунами слившими с 3:0
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Абсолютно лучший с отрывом хоккеист в НХЛ!!!🔥97🇨🇦
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Если Нефть возьмёт кубок, то МакДи зафиксирует себя как лучшего хоккеиста в истории игры.
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Был ли в российской или советской истории хоккея калибра игрок уровня Конора? И вы смеете хейтерить его? 🤭🤭🤭🤭🤭
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Ответ DevilsFan
Если Нефть возьмёт кубок, то МакДи зафиксирует себя как лучшего хоккеиста в истории игры.
На данный момент нет. Хоть по 10 забьет в 6 и 7 играх. А спустя 10-15 лет ему вспомнят все заслуги, и вот тогда...
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Ответ dorofeyev
А ведь чисто теоретически он и по очкам Гретцки может обогнать.
Не теоретически, а может.
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А Хайман сравнялся с лучшим результатом Овечкина по шайбам в одном плей-офф
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Он лучше Грецки. Потому что сейчас творить магию и набирать столько очков во много раз сложнее, чем в 80-90е
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Красавчик!!!👍👍👍
Ждём падения рекорда Гретцки!!!🤩🤩🤩
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Секондари ассист говорите? 🥳🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣
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Двумя последними играми он вошёл в ореол величайших спортсменов в истории спорта!!! 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹
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