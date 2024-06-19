Макдэвид набрал 2+2 в 5-м матче с «Флоридой». Он 1-й игрок в истории НХЛ с 4 очками в 2 подряд играх в финале
Коннор Макдэвид набрал 2+2 в 5-м матче финальной серии с «Флоридой».
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» (5:3, 2-3).
В четвертом матче серии 27-летний канадец также набрал 4 (1+3) очка. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по 4 очка в двух подряд матчах в финальной серии.
В целом в двух матчах в одной и той же финальной серии по 4 очка набирал еще только Уэйн Гретцки в 1985 году (3+1 в третьем матче с «Филадельфией» и 1+3 в пятом, итог серии – 4-1).
В текущем плей-офф Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 23 играх. Он улучшает рекорд по числу результативных передач за один розыгрыш.
Бегунок, секондари ассисты...
Если еще и заберут Стенли то Макдевид будет одним из величайших наряду с Грецки
А Флорида будут главными клоунами слившими с 3:0
Ждём падения рекорда Гретцки!!!🤩🤩🤩