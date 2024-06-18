Турция – Грузия. 1:1 – Микаутадзе забил на 32-й! Онлайн-трансляция

Сборная Турции играет с Грузией в 1-м туре Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте счет открыл турецкий защитник ударом с линии штрафной. На 32-й форвард «Аякса» забил первый гол грузин в истории чемпионатов Европы.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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