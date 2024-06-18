Турция – Грузия. 1:1 – Микаутадзе забил на 32-й! Онлайн-трансляция

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Мерт Мюльдюр Жорж Микаутадзе онлайны Футбол

Сборная Турции играет с Грузией в 1-м туре Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте счет открыл турецкий защитник Мерт Мюльдюр ударом с линии штрафной. На 32-й форвард «Аякса» Жорж Микаутадзе забил первый гол грузин в истории чемпионатов Европы.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Турция – Грузия 1:1 (перерыв)
Дата проведения
18 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Мюльдюр, 1:1 – 32 Микаутадзе.
ТурцияГюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Акайдин, Айхан, Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.
ГрузияМамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Цитаишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Меквабишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.
Предупреждение:
Бардакджи (35).

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Статистика Евро-2024

92 комментария
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Самый бодрый матч ЧЕ пока что. Прям вкайф смотреть
+37
0
+37
Вы слышали только что? Или мне послышалось?)))
+32
-7
+25
песня про ВладимВладимыча в эфире Матч тв ))
+24
-6
+18
Ответ krypton92
Слова любви звучали))
Сборная Грузии переезжает на ОККО))
+18
-3
+15
Одно удовольствие смотреть на бодрую игру Грузии против турок на их домашней арене
+15
-1
+14
За Грузию 🤘🤘🤘
+22
-10
+12
Ответ We are Arsenal
Комментарий скрыт
Какие блин братишки 🫤🫤🫤
+13
-2
+11
Показ милиметрового офсайда после гола Грузии выглядит как жесткий троллинг))
+14
-3
+11
Ответ Фут.Боль
Вот это голешник.Похож на гол Оздоева в ворота Челси в ЛЧ.
"Гол Оздоева в ворота Челси в ЛЧ"
рыдаю
+10
0
+10
Голь голь голь голь голь! Хачапури всем!
+13
-3
+10
Ответ ПивоВАР
Показ милиметрового офсайда после гола Грузии выглядит как жесткий троллинг))
Очевидный оффсайд по современным трактовкам.
+9
0
+9
Грузины молодцы, здорово играют! Жаль Хвича не приехал
+10
-2
+8
По эмоциям пока самый интересный матч, энергетика крутая, ну впрочем турки можно сказать дома играют) Грузины не рассыпались, с характером ребята.
+9
-1
+8
Грузины красавчики продолжают биться
+10
-2
+8
Грузины просто молодчики ! Не стушевались после такого давления османов . 1:1
+10
-2
+8
Первый гол грузинов на Евро.. Поздравляем!.. Удачи им и терпения.. А мастерство есть.. Есть.. 👍
+8
-1
+7
Пока на турнире не статовала сборная турции, не сознавал, что турнир играется в турецкой провинции под названием "Германия".
+10
-3
+7
Ну какова красота 😍 хороший гол
+6
-1
+5
давай!
грузины почувствовали запах шашлыка!
+6
-1
+5
1-1. Теперь ждем кто быстрее набегается - темп пока приличный
+4
0
+4
Ответ S. A.
Голь голь голь голь голь! Хачапури всем!
Угощаешь?
+4
0
+4
Волнуются грузины... ко второму тайму успокоятся и дадут бой минимум... ребята у Грузии техничные
+5
-2
+3
Ответ We are Arsenal
Комментарий удален модератором
Братушки по вере заморили тысячи черкесов в карантинных лагерях и на суднах и заселили в мертвые горы без средств и подъемных 150 лет назад при переселении, без негатива держу в курсе.
+4
-1
+3
В первый раз увидел эту юную звезду Гюлера, подумал што это за школьник?! Выглядит на лет 16) Зато сразу можно не сомневаться, что не переписанный
+3
0
+3
Отдаем должное тренеру - команда в первом тайме выглядело цельно. Молодцы грузины. Удачи и успеха дальше!
+4
-1
+3
А где играют.. в Стамбуле?)
+3
-1
+2
Ответ Social Warrior
Комментарий скрыт
Думал послышалось
+2
0
+2
Болельщики подрались.. на поле рубилово.. Старый добрый футбик вернулся..
+3
-1
+2
Ответ krypton92
Вы слышали только что? Или мне послышалось?)))
Чудесное что-то прозвучало☺
+13
-11
+2
Вот это голешник.Похож на гол Оздоева в ворота Челси в ЛЧ.
+3
-1
+2
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