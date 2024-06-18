Турция – Грузия. 1:1 – Микаутадзе забил на 32-й! Онлайн-трансляция
Сборная Турции играет с Грузией в 1-м туре Евро-2024.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 25-й минуте счет открыл турецкий защитник Мерт Мюльдюр ударом с линии штрафной. На 32-й форвард «Аякса» Жорж Микаутадзе забил первый гол грузин в истории чемпионатов Европы.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 18 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 25 Мюльдюр, 1:1 – 32 Микаутадзе.
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Турция –
Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Акайдин, Айхан, Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.
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Грузия –
Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Цитаишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Меквабишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.
- Предупреждение:
- Бардакджи (35).
рыдаю
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